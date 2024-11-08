Орлы идут без потерь. Лацио в компенсированное время победил Порту

В матче 4-го тура Лиги Европы УЕФА «Лацио» одолел «Порту».

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Матч состоялся в Италии на Олимпийском стадионе в Риме.

Голами отметились защитник «орлов» Романьоли и вингер Педро. Со стороны «драконов» забил опорник Эуштакиу

После 4 сыгранных туров «Лацио» расположился на 1-м месте, «Порту» – 22-й.

Лига Европы УЕФА 2024/25

4-й тур, 7 ноября, Рим (Италия)

Лацио (Италия) – Порту (Португалия) – 2:1

Голы: Романьоли, 45+5, Педро, 90+2 – Эуштакиу, 66

Фото матча