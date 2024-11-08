Орлы идут без потерь. Лацио в компенсированное время победил Порту
«Лацио» продолжает идти без потерь в Лиге Европы
В матче 4-го тура Лиги Европы УЕФА «Лацио» одолел «Порту».
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Матч состоялся в Италии на Олимпийском стадионе в Риме.
Голами отметились защитник «орлов» Романьоли и вингер Педро. Со стороны «драконов» забил опорник Эуштакиу
После 4 сыгранных туров «Лацио» расположился на 1-м месте, «Порту» – 22-й.
Лига Европы УЕФА 2024/25
4-й тур, 7 ноября, Рим (Италия)
Лацио (Италия) – Порту (Португалия) – 2:1
Голы: Романьоли, 45+5, Педро, 90+2 – Эуштакиу, 66
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