Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Орлы идут без потерь. Лацио в компенсированное время победил Порту
Лига Европы
Лацио
07.11.2024 22:00 – FT 2 : 1
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
08 ноября 2024, 04:29 | Обновлено 08 ноября 2024, 04:32
26
0

Орлы идут без потерь. Лацио в компенсированное время победил Порту

«Лацио» продолжает идти без потерь в Лиге Европы

08 ноября 2024, 04:29 | Обновлено 08 ноября 2024, 04:32
26
0
Орлы идут без потерь. Лацио в компенсированное время победил Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессио Романьоли

В матче 4-го тура Лиги Европы УЕФА «Лацио» одолел «Порту».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua.

Матч состоялся в Италии на Олимпийском стадионе в Риме.

Голами отметились защитник «орлов» Романьоли и вингер Педро. Со стороны «драконов» забил опорник Эуштакиу

После 4 сыгранных туров «Лацио» расположился на 1-м месте, «Порту» – 22-й.

Лига Европы УЕФА 2024/25

4-й тур, 7 ноября, Рим (Италия)

Лацио (Италия) – Порту (Португалия) – 2:1

Голы: Романьоли, 45+5, Педро, 90+2 – Эуштакиу, 66

Фото матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Стефен Эустакиу (Порту).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Алессио Романьоли (Лацио).
По теме:
Манчестер Юнайтед – ПАОК – 2:0. Дубль Диалло. Видео голов и обзор
«Забили гол, а потом и другие». Голкипер Ференцвароша об игре с Динамо
Галатасарай – Тоттенхэм – 3:2. Турецкий душ для шпор. Видео голов и обзор
Лацио Порту Лига Европы Алессио Романьоли Стивен Эуштакиу Педро Родригес видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не хватило 0.02 балла! Известна оценка Трубина с девятью сейвами за матч ЛЧ
Футбол | 07 ноября 2024, 05:40 3
Не хватило 0.02 балла! Известна оценка Трубина с девятью сейвами за матч ЛЧ
Не хватило 0.02 балла! Известна оценка Трубина с девятью сейвами за матч ЛЧ

Анатолий спасал орлов, но Бавария все равно переиграла Бенфику – 1:0

Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Бокс | 07 ноября 2024, 08:52 6
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»

Легендарный британец вспомнил бой против Шеннона Бриггса

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 08.11.2024, 01:11
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Футбол | 08.11.2024, 00:23
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Автор дубля в ворота Динамо: «Удаление значительно облегчило задачу»
Футбол | 08.11.2024, 02:42
Автор дубля в ворота Динамо: «Удаление значительно облегчило задачу»
Автор дубля в ворота Динамо: «Удаление значительно облегчило задачу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
07.11.2024, 06:23 14
Футбол
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
06.11.2024, 02:17 3
Футбол
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
06.11.2024, 00:37 1
Футбол
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 49
Футбол
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
06.11.2024, 05:32
Футбол
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
06.11.2024, 08:18
Бокс
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
06.11.2024, 08:39 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем