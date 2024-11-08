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  4. Лацио - Порто - 2:1. Любители компенсированных минут. Видео голов и обзор
Лига Европы
Лацио
07.11.2024 22:00 – FT 2 : 1
Порту
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Лига Европы
08 ноября 2024, 06:05 | Обновлено 08 ноября 2024, 06:13
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Лацио - Порто - 2:1. Любители компенсированных минут. Видео голов и обзор

Итальянский клуб вырвал победу на последних минутах

08 ноября 2024, 06:05 | Обновлено 08 ноября 2024, 06:13
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Лацио - Порто - 2:1. Любители компенсированных минут. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги Европы УЕФА «Лацио» одержал победу над «Порту».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua.

Хозяева поля забивали в каждом из таймов на компенсированных минутах. Сначала Алессио Романьоли отличился на 45+5-й минуте, а затем Педро на 90+2-й.

«Порту» ответило одним голом на 66-й минуте благодаря Эуштакиу.

Лига Европы. 4-й тур. 7 ноября.

Лацио (Италия) - Порту (Португалия) - 2:1

Голы: Романьоли, 45+5, Педро, 90+2 - Эуштакиу, 66.

Видео голов и обзор матча

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Лига Европы Лацио Порту видео голов и обзор Алессио Романьоли Педро Родригес Стивен Эуштакиу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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