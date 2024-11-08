Лацио - Порто - 2:1. Любители компенсированных минут. Видео голов и обзор
Итальянский клуб вырвал победу на последних минутах
В матче 4-го тура Лиги Европы УЕФА «Лацио» одержал победу над «Порту».
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Хозяева поля забивали в каждом из таймов на компенсированных минутах. Сначала Алессио Романьоли отличился на 45+5-й минуте, а затем Педро на 90+2-й.
«Порту» ответило одним голом на 66-й минуте благодаря Эуштакиу.
Лига Европы. 4-й тур. 7 ноября.
Лацио (Италия) - Порту (Португалия) - 2:1
Голы: Романьоли, 45+5, Педро, 90+2 - Эуштакиу, 66.
Видео голов и обзор матча
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