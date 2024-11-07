Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор

Руководство мадридского «Реала» столкнулось с неприятным выбором – результаты ухудшаются, а два лидера команды конкурируют за одну и ту же позицию на поле.

Окружение Килиана Мбаппе считает, что плохие результаты француза связаны с его размещение на поле – футболиста используют как центрального нападающего, хотя играет он лучше слева в атаке. Проблема в том, что место левого вингера давно занял бразилец Винисиус.

Источники в клубе сообщают, что президент «Реала» Флорентино Перес собирается окончательно определиться с позициями игроков во время матчей. Перес отдает приоритет Килиану Мбаппе, но итоговое решение примет через несколько матчей. Если статистика Мбаппе не улучшится, президент мадридского клуба готов перевести француза на место левого вингера. В таком случае, Винисиусу придется играть в центре нападения.

В последних матчах «Реал» получил два болезненных поражения – от «Барселоны» в чемпионате (0:4), и от «Милана» в Лиге чемпионов (1:3).