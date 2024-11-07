Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Флорентино Перес огорчен провалом команды в последних матчах
Руководство мадридского «Реала» столкнулось с неприятным выбором – результаты ухудшаются, а два лидера команды конкурируют за одну и ту же позицию на поле.
Окружение Килиана Мбаппе считает, что плохие результаты француза связаны с его размещение на поле – футболиста используют как центрального нападающего, хотя играет он лучше слева в атаке. Проблема в том, что место левого вингера давно занял бразилец Винисиус.
Источники в клубе сообщают, что президент «Реала» Флорентино Перес собирается окончательно определиться с позициями игроков во время матчей. Перес отдает приоритет Килиану Мбаппе, но итоговое решение примет через несколько матчей. Если статистика Мбаппе не улучшится, президент мадридского клуба готов перевести француза на место левого вингера. В таком случае, Винисиусу придется играть в центре нападения.
В последних матчах «Реал» получил два болезненных поражения – от «Барселоны» в чемпионате (0:4), и от «Милана» в Лиге чемпионов (1:3).
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Мбаппе нібито француз? Нехай Тьєрі Анрі поділиться з ним власним аналогічним досвідом.
Президента діло - виділяти фінансування, на цьому формальні\юридичні повноваження його завершуються.
А то з таким підходом ще буде прибиральніці показувати як потрібно мити підлогу.
Після таких змін, я б на місці Вінісіуса - пішов в інший клуб, який не обмежує його розвиток та не блокує можливості отримувати золотий мяч.
А то талант\сили\життя буде марно витрачено...
100% так буде