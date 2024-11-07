Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Игрок Динамо получил прямую красную в начале матча с Ференцварошем
Лига Европы
07 ноября 2024, 22:29 |
1786
1

ВИДЕО. Игрок Динамо получил прямую красную в начале матча с Ференцварошем

Дубинчак получил удаление на 17-й минуте

07 ноября 2024, 22:29 |
1786
1
ВИДЕО. Игрок Динамо получил прямую красную в начале матча с Ференцварошем
ФК Динамо. Владислав Дубинчак

В четверг, 7 ноября, проходит матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

На 17-й минуте защитник киевлян Владислав Дубинчак получил прямую красную карточку. Украинец совершил грубый фол.

Счет в матче пока не открыт.

ВИДЕО. Футболист Динамо получил прямую красную в начале матча с Ференцварошем

По теме:
Динамо – Ференцварош. Лига Европы. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Известна оценка Довбика за матч с Юнионом, в котором Рома потеряла очки
Результаты Лиги Европы. Камбек Ниццы, фиаско Тоттенхэма, ничья для Довбика
Владислав Дубинчак Динамо Киев Лига Европы Ференцварош Динамо - Ференцварош удаление (красная карточка) видео
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Футбол | 07 ноября 2024, 20:22 2
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает

Флорентино не будет увольнять итальянца в этом году

На фронте погиб фанат «Динамо» – Даниил Ляшкевич
Футбол | 07 ноября 2024, 15:01 30
На фронте погиб фанат «Динамо» – Даниил Ляшкевич
На фронте погиб фанат «Динамо» – Даниил Ляшкевич

Киевский клуб выразил соболезнования родным и близким Героя.

Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Футбол | 07.11.2024, 00:05
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Футбол | 06.11.2024, 22:41
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Первые голы, первая победа. Шахтер нанес поражение Янг Бойз
Футбол | 06.11.2024, 21:42
Первые голы, первая победа. Шахтер нанес поражение Янг Бойз
Первые голы, первая победа. Шахтер нанес поражение Янг Бойз
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
HaloGen
Який молодець ...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
06.11.2024, 06:23 2
Футбол
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
05.11.2024, 20:40
Теннис
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
07.11.2024, 11:33 8
Футбол
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 49
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
07.11.2024, 06:23 14
Футбол
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
07.11.2024, 07:48 10
Футбол
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
06.11.2024, 02:17 3
Футбол
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
06.11.2024, 08:39 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем