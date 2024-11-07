ВИДЕО. Игрок Динамо получил прямую красную в начале матча с Ференцварошем

В четверг, 7 ноября, проходит матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».

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Матч проходит на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

На 17-й минуте защитник киевлян Владислав Дубинчак получил прямую красную карточку. Украинец совершил грубый фол.

Счет в матче пока не открыт.

ВИДЕО. Футболист Динамо получил прямую красную в начале матча с Ференцварошем