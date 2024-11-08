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Лига Европы
08 ноября 2024, 02:42 | Обновлено 08 ноября 2024, 02:47
265
0

Автор дубля в ворота Динамо: «Удаление значительно облегчило задачу»

Барнабаш Варга прокомментировал матч 4-го тура Лиги Европы

08 ноября 2024, 02:42 | Обновлено 08 ноября 2024, 02:47
265
0
Автор дубля в ворота Динамо: «Удаление значительно облегчило задачу»
Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок будапештского «Ференцвароша» Барнабаш Варга прокомментировал матч 4-го тура, в котором венгерская команда одержала уверенную победу над киевским «Динамо» (4:0).

«Доволен, что удалось победить такую сильную команду, как «Динамо». Конечно, удаление значительно облегчило задачу. В первом тайме мы даже могли пропустить.

Но во втором тайме сразу же пошли вперед, чтобы забивать. Первый гол всегда дается тяжело. Но главное - забить и не останавливаться. Счастлив, что смог забить дважды.

У нас были шансы победить во всех четырех матчах, но выиграли мы только последние два. Двигаемся дальше», - прокомментировал Варга после матча.

Напомним, ранее Александр Караваев прокомментировал игру «Динамо» - «Ференцварош».

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Лига Европы Динамо Киев Ференцварош Динамо - Ференцварош Барнабаш Варга
Олександр Сільченко Источник: Nemzeti Sport
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