Автор дубля в ворота Динамо: «Удаление значительно облегчило задачу»
Барнабаш Варга прокомментировал матч 4-го тура Лиги Европы
Игрок будапештского «Ференцвароша» Барнабаш Варга прокомментировал матч 4-го тура, в котором венгерская команда одержала уверенную победу над киевским «Динамо» (4:0).
«Доволен, что удалось победить такую сильную команду, как «Динамо». Конечно, удаление значительно облегчило задачу. В первом тайме мы даже могли пропустить.
Но во втором тайме сразу же пошли вперед, чтобы забивать. Первый гол всегда дается тяжело. Но главное - забить и не останавливаться. Счастлив, что смог забить дважды.
У нас были шансы победить во всех четырех матчах, но выиграли мы только последние два. Двигаемся дальше», - прокомментировал Варга после матча.
Напомним, ранее Александр Караваев прокомментировал игру «Динамо» - «Ференцварош».
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