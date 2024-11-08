КАРАВАЕВ: «Второй раз удаление, когда случайно наступили на ногу сопернику»

Защитник «Динамо» Александр Караваев поделился впечатлениями от матча 4-го тура Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:4).

– Перед матчем ты говорил, что ключевым может стать в этом матче желание. Красная карточка Дубинчаку – это от лишних эмоций?

– Даже не знаю. Я считаю, что это случайность, поскольку вел борьбу за пределами поля и наступил на ногу сопернику. Так же было у Брагару в первом матче против Лацио, когда так же отбирал мяч и случайно наступил на ногу. Но удаление, напротив, нас сплотило, мы в первом тайме играли очень хорошо. Имели много моментов, в том числе и я, перекладины были. Просто не реализовали свои моменты. И это мы играли вдесятером. Могли так играть и во втором тайме, но, честно говоря, я не узнал команду после перерыва. Прямо как опустили руки. Будем разговаривать, потому что нет оправданий такой игре.

– Во втором тайме также хорошо играли, у тебя, в частности, был момент. Не хватило ли физических кондиций или что произошло?

– В принципе, все выдерживали, бежали вперед даже вдесятером. Но это все идет от головы, каждый должен в себе разобраться и понимать, что даже если мы играем вдесятером, все равно нельзя играть лишь бы как, и нужно придерживаться наших договоренностей, установки на игру. Да, немного тяжелее, поскольку на одного игрока меньше имеем, но нужно играть совсем по-другому, отдаваться на поле.

– Футбол не любит условностей, но если бы составы были равны, игра сложилась бы по-другому, или «Ференцварош» все равно нашел бы свои моменты?

– Я тоже не люблю эти предсказания, поэтому не буду ничего говорить по этому поводу. Мы не забили, хотя игра складывалась даже при счете 0:0, мы могли забивать и во втором тайме. Но случились досадные голы, детские ошибки. На таком уровне любая команда наказывает за ошибки.

Очень извиняюсь перед нашими болельщиками, перед всеми, кто поддерживает нас. Я понимаю, что всем тяжело. Уверен, что мы будем играть по-другому. Это станет для нас хорошим уроком, мы должны его пройти, и только через следующие игры мы должны показать, что сделали выводы из этого урока и играть совсем по-другому.