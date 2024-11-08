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Лига конференций
08 ноября 2024, 01:15 | Обновлено 08 ноября 2024, 01:17
257
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Итоги дня Лиги конференций. Челси с Мудриком – на вершине турнирной таблицы

Английский Челси с голом Мудрика разгромил Ноа из Армении со счетом 8:0

08 ноября 2024, 01:15 | Обновлено 08 ноября 2024, 01:17
257
0
Итоги дня Лиги конференций. Челси с Мудриком – на вершине турнирной таблицы
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 ноября состоялись поединки 3-го тура Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский клуб Челси разгромил команду Ноа из Армении со счетом 8:0. Один из голов забил украинский вингер Михаил Мудрик.

Челси с тремя победами лидирует в турнирной таблице (9 очков, разница мячей: 16–3).

Также по 9 очков из 9 набрали Легия, Ягеллония, Рапид Вена, Витория Гимараеш, Хайденхайм.

Украинский защитник Максим Таловеров вышел на замену за австрийский ЛАСК на 75-й минуте матча против бельгийского Серкль Брюгге (0:0).

Всего будет сыграно 6 туров. Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.

Лига конференций. 3-й тур, 7 ноября

  • 22:00. АПОЭЛ – Фиорентина – 2:1
  • 22:00. Бетис – Целе – 2:1
  • 22:00. Витория Гимараеш – Млада Болеслав – 2:1
  • 22:00. Копенгаген – Истанбул Башакшехир – 2:2
  • 22:00. Ларн – Санкт-Галлен – 1:2
  • 22:00. ЛАСК – Серкль Брюгге – 0:0
  • 22:00. Хартс – Хайденхайм – 0:2
  • 22:00. Челси – Ноа – 8:0
  • 22:00. Юргорден – Панатинаикос – 2:1
  • 22:00. Ягеллония – Мольде – 2:0

Турнирная таблица

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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