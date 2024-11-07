Лига конференций07 ноября 2024, 22:10 |
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Лига конференций. Все матчи игрового дня 7 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 7 ноября видеотрансляции матчей 3-го тура Лиги конференций
07 ноября 2024, 22:10 |
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Вечером 7 ноября проходят поединки 3-го тура Лиги конференций.
Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига конференций. 3-й тур, 7 ноября
- 16:30. Викингур Рейкьявик – Борец Баня-Лука
- 19:45. ТСЦ Бачка-Топола – Лугано
- 19:45. Гент – Омония
- 19:45. ХИК – Олимпия Любляна
- 19:45. Легия – динамо минск
- 19:45. Пафос – Астана
- 19:45. Петрокуб – Рапид
- 19:45. Шэмрок Роверс – Нью-Сейнтс
- 22:00. АПОЭЛ – Фиорентина
- 22:00. Бетис – Целье
- 22:00. Витория Гимарайнш – Млада Болеслав
- 22:00. Копенгаген – Истанбул Башакшехир
- 22:00. Ларн – Санкт-Галлен
- 22:00. ЛАСК – Серкль Брюгге
- 22:00. Хартс – Хайденгайм
- 22:00. Челси – Ноа
- 22:00. Юргорден – Панатинаикос
- 22:00. Ягеллония – Мольде
Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.
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