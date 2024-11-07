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Лига конференций
Бетис
07.11.2024 22:00 – перерыв 0 : 0
Целе
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Лига конференций
07 ноября 2024, 22:10 |
137
0

Лига конференций. Все матчи игрового дня 7 ноября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 7 ноября видеотрансляции матчей 3-го тура Лиги конференций

07 ноября 2024, 22:10 |
137
0
Лига конференций. Все матчи игрового дня 7 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (в центре)

Вечером 7 ноября проходят поединки 3-го тура Лиги конференций.

Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций. 3-й тур, 7 ноября

  • 16:30. Викингур Рейкьявик – Борец Баня-Лука
  • 19:45. ТСЦ Бачка-Топола – Лугано
  • 19:45. Гент – Омония
  • 19:45. ХИК – Олимпия Любляна
  • 19:45. Легия – динамо минск
  • 19:45. Пафос – Астана
  • 19:45. Петрокуб – Рапид
  • 19:45. Шэмрок Роверс – Нью-Сейнтс
  • 22:00. АПОЭЛ – Фиорентина
  • 22:00. Бетис – Целье
  • 22:00. Витория Гимарайнш – Млада Болеслав
  • 22:00. Копенгаген – Истанбул Башакшехир
  • 22:00. Ларн – Санкт-Галлен
  • 22:00. ЛАСК – Серкль Брюгге
  • 22:00. Хартс – Хайденгайм
  • 22:00. Челси – Ноа
  • 22:00. Юргорден – Панатинаикос
  • 22:00. Ягеллония – Мольде

Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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