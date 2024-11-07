Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига конференций. Успех Гента, разгромы от Легии, Рапида, фиаско для минска
Лига конференций
Гент
07.11.2024 19:45 – FT 1 : 0
Омония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
07 ноября 2024, 22:12 | Обновлено 07 ноября 2024, 22:19
95
0

Лига конференций. Успех Гента, разгромы от Легии, Рапида, фиаско для минска

Вечером 7 ноября проходят поединки 3-го тура Лиги конференций

07 ноября 2024, 22:12 | Обновлено 07 ноября 2024, 22:19
95
0
Лига конференций. Успех Гента, разгромы от Легии, Рапида, фиаско для минска
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 ноября проходят поединки 3-го тура Лиги конференций.

Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций. 3-й тур, 7 ноября

  • 16:30. Викингур Рейкьявик – Борец Баня-Лука – 2:0
  • 19:45. ТСЦ Бачка-Топола – Лугано – 4:1
  • 19:45. Гент – Омония – 1:0
  • 19:45. ХИК – Олимпия Любляна – 0:2
  • 19:45. Легия – динамо минск – 4:0
  • 19:45. Пафос – Астана – 1:0
  • 19:45. Петрокуб – Рапид – 0:3
  • 19:45. Шэмрок Роверс – Нью-Сейнтс – 2:1

По теме:
ВИДЕО. Мудрик забил во втором матче подряд за Челси в еврокубке!
Ливерпуль и Челси могут подписать молодого таланта из команды Забарного
Лига конференций. Все матчи игрового дня 7 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Лига конференций выбор редакции статистические расклады Фиорентина Бетис Панатинаикос Астана Динамо Минск Копенгаген Хартс ЛАСК Юргорден Омония Ягеллония Белосток Лугано АПОЭЛ Шемрок Роверс Гент Рапид Вена Олимпия Любляна Мольде Нью-Сейнтс Млада Болеслав ХИК Хельсинки Витория Гимараеш Легия Варшава Целе Викингур Санкт-Галлен Хайденхайм Истанбул Башакшехир Петрокуб Хынчешты Михаил Мудрик Пафос Челси Серкль Брюгге ТСЦ Бачка-Топола Ноа Ереван Борац Баня-Лука Ларн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Футбол | 07 ноября 2024, 00:05 3
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ

РБ Зальцбург в 4-м туре Лиги чемпионов переиграл Фейеноорд со счетом 3:1

ВИДЕО. Супергол в ворота Тоттенхэма в матче еврокубка
Футбол | 07 ноября 2024, 21:11 0
ВИДЕО. Супергол в ворота Тоттенхэма в матче еврокубка
ВИДЕО. Супергол в ворота Тоттенхэма в матче еврокубка

Галатасарай забил красивый мяч в Лиге Европы

«Сам себя звездой назначил». Леоненко вынес приговор Судакову
Футбол | 07.11.2024, 17:37
«Сам себя звездой назначил». Леоненко вынес приговор Судакову
«Сам себя звездой назначил». Леоненко вынес приговор Судакову
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Теннис | 07.11.2024, 00:31
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Бокс | 07.11.2024, 08:52
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
06.11.2024, 08:53 2
Бокс
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 49
Футбол
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
06.11.2024, 00:37 1
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
07.11.2024, 06:23 14
Футбол
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
06.11.2024, 05:32
Футбол
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
06.11.2024, 02:17 3
Футбол
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
06.11.2024, 08:18
Бокс
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
07.11.2024, 05:29 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем