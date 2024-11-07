Лига конференций07 ноября 2024, 22:12 | Обновлено 07 ноября 2024, 22:19
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Лига конференций. Успех Гента, разгромы от Легии, Рапида, фиаско для минска
Вечером 7 ноября проходят поединки 3-го тура Лиги конференций
07 ноября 2024, 22:12 | Обновлено 07 ноября 2024, 22:19
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Вечером 7 ноября проходят поединки 3-го тура Лиги конференций.
Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига конференций. 3-й тур, 7 ноября
- 16:30. Викингур Рейкьявик – Борец Баня-Лука – 2:0
- 19:45. ТСЦ Бачка-Топола – Лугано – 4:1
- 19:45. Гент – Омония – 1:0
- 19:45. ХИК – Олимпия Любляна – 0:2
- 19:45. Легия – динамо минск – 4:0
- 19:45. Пафос – Астана – 1:0
- 19:45. Петрокуб – Рапид – 0:3
- 19:45. Шэмрок Роверс – Нью-Сейнтс – 2:1
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