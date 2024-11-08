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08 ноября 2024, 05:21 |
1177
0

ФОТО. Вы не поверите, чем сейчас живёт чемпион мира-2014

Андре Шюррле наслаждается новым увлечением

08 ноября 2024, 05:21 |
1177
0
ФОТО. Вы не поверите, чем сейчас живёт чемпион мира-2014
Instagram. Андре Шюррле

Андре Шюррле завершил карьеру футболиста в 29 лет – это было очень неожиданное решение, так как многие игроки в этом возрасте только выходят на свой пик.

Карьера Андре выдалась очень насыщенной и он успел поиграть за такие топ-клубы как «Байер» Леверкузен, «Боруссия» Дортмунд и «Челси». В 2014-м он в составе сборной Германии стал чемпионом мира.

Сейчас ему 34, и он нашел новую страсть в экстремальных испытаниях на выносливость. В прошлом году он прошел суровый метод Вима Гофа, преодолевая ледяную гору Снежка в Чехии, без рубашки при морозной температуре.

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Шюррле тогда писал в Instagram: «Последние минуты я ничего не чувствовал, и мне пришлось найти что-то глубоко внутри меня, чтобы продолжать».

«Опыт, который я никогда не забуду! -19 градусов, ветер 100 км/ч в наши лица, сильный снег и дождь. Что я научился... мое тело и я сильнее, чем я думал, если я вложил в это свой ум и душу! Я все могу».

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Андре Шюррле фото lifestyle сборная Германии по футболу Боруссия Дортмунд Байер
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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