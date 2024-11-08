Виктор ХЛУС: «Чтобы набирать очки, Динамо нужно время и другие игроки»
Экс-форвард киевского клуба оценил игровую форму команды
Экс-нападающий киевского «Динамо» Виктор Хлус специально для Sport.ua оценил игровую форму столичной команды:
«Динамо» для меня всегда был примером украинского футбола, так есть и сейчас. Вот только уровень нашего футбола сейчас по известным причинам не такой, как раньше. Так что добывать в еврокубковых турнирах очки и находиться на достойном уровне – нынешнему составу «Динамо» рано думать.
Пока, к сожалению, мы только хотим думать об очках, однако для этого нужно время и другие футболисты. И если игроки, которые сейчас защищают цвета столичного клуба, для украинского футбола являются гениями, то сравнение с теми же «Баварией», «Барселоной» или «Интером» не в их пользу.
Работать в «Динамо» с целью получения серьезных побед в Европе должен другой состав команды».
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