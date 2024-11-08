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Лига Европы
Аякс
07.11.2024 22:00 – FT 5 : 0
Маккаби Тель-Авив
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Лига Европы
08 ноября 2024, 02:23 | Обновлено 08 ноября 2024, 04:50
78
0

Аякс – Маккаби Т-А – 5:0. Игра в одни ворота. Видео голов и обзор матча

Игроки нидерландского клуба не заметили соперника

08 ноября 2024, 02:23 | Обновлено 08 ноября 2024, 04:50
78
0
Аякс – Маккаби Т-А – 5:0. Игра в одни ворота. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября в Амстердаме в рамках 4-го тура Лиги Европы встречались «Аякс» и «Маккаби» Тель-Авив.

«Аякс» довольно легко разобрался со своим соперником. В первом тайме команда забила три гола в ворота гостей, начав разгром на 14-й минуте. В первой половине матча отличились Бертран Траоре, Кеннет Тейлор и Мика Хотс.

Во втором тайме нидерландские футболисты лишь закрепили свое преимущество.

Голами отметились Брайан Бробби и Киан Фитц-Джим.

Итоговый счет - 5:0 в пользу «Аякса».

Лига Европы. 4-й тур. 7 ноября

«Аякс» (Нидерланды) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – 5:0

Голы: Траоре, 14, Тейлор, 27, Готс, 39, Бробби, 61, Фитц-Джим, 69.

Видео голов и обзор матча Аякс – Маккаби

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Киан Фитц-Джим (Аякс).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Аякс).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Мика Годтс (Аякс).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Кеннет Тейлор (Аякс).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Бертран Траоре (Аякс).
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Лига Европы Аякс Маккаби Тель-Авив видео голов и обзор Бертран Траоре
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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