Аякс – Маккаби Т-А – 5:0. Игра в одни ворота. Видео голов и обзор матча
Игроки нидерландского клуба не заметили соперника
7 ноября в Амстердаме в рамках 4-го тура Лиги Европы встречались «Аякс» и «Маккаби» Тель-Авив.
«Аякс» довольно легко разобрался со своим соперником. В первом тайме команда забила три гола в ворота гостей, начав разгром на 14-й минуте. В первой половине матча отличились Бертран Траоре, Кеннет Тейлор и Мика Хотс.
Во втором тайме нидерландские футболисты лишь закрепили свое преимущество.
Голами отметились Брайан Бробби и Киан Фитц-Джим.
Итоговый счет - 5:0 в пользу «Аякса».
Лига Европы. 4-й тур. 7 ноября
«Аякс» (Нидерланды) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – 5:0
Голы: Траоре, 14, Тейлор, 27, Готс, 39, Бробби, 61, Фитц-Джим, 69.
Видео голов и обзор матча Аякс – Маккаби
События матча
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