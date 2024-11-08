Полная доминация: Аякс разгромил Маккаби Тель-Авив, забив пять мячей

7 ноября в Амстердаме в рамках 4-го тура Лиги Европы встречались «Аякс» и «Маккаби» Тель-Авив.

С первых минут нидерландский клуб начал владеть инициативой. Уже на 14-й минуте Бертран Траоре открыл счет в матче. На 27-й Кеннет Тейлор удвоил преимущество «Аякса», а Мика Хотс на 39-й минуте сделал счет 3:0.

Такой первый тайм уже дал понять, что на поле борьбы не будет.

На 61-й минуте Брайан Бробби забил четвертый гол для амстердамской команды, а на 69-й Киан Фитц-Джим сделал счет 5:0.

Лига Европы. 4-й тур. 7 ноября

«Аякс» (Нидерланды) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)

Голы: Траоре, 14, Тейлор, 27, Готс, 39, Бробби, 61, Фитц-Джим, 69.

Фотоотчет матча Аякс – Маккаби

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine