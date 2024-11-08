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Лига Европы
Аякс
07.11.2024 22:00 – FT 5 : 0
Маккаби Тель-Авив
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Лига Европы
08 ноября 2024, 00:04 | Обновлено 08 ноября 2024, 00:13
89
0

Полная доминация: Аякс разгромил Маккаби Тель-Авив, забив пять мячей

Нидерландский клуб еще в первом тайме дал понять – борьбы не будет

08 ноября 2024, 00:04 | Обновлено 08 ноября 2024, 00:13
89
0
Полная доминация: Аякс разгромил Маккаби Тель-Авив, забив пять мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября в Амстердаме в рамках 4-го тура Лиги Европы встречались «Аякс» и «Маккаби» Тель-Авив.

С первых минут нидерландский клуб начал владеть инициативой. Уже на 14-й минуте Бертран Траоре открыл счет в матче. На 27-й Кеннет Тейлор удвоил преимущество «Аякса», а Мика Хотс на 39-й минуте сделал счет 3:0.

Такой первый тайм уже дал понять, что на поле борьбы не будет.

На 61-й минуте Брайан Бробби забил четвертый гол для амстердамской команды, а на 69-й Киан Фитц-Джим сделал счет 5:0.

Лига Европы. 4-й тур. 7 ноября

«Аякс» (Нидерланды) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)

Голы: Траоре, 14, Тейлор, 27, Готс, 39, Бробби, 61, Фитц-Джим, 69.

Фотоотчет матча Аякс – Маккаби

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лига Европы Аякс Маккаби Тель-Авив Бертран Траоре Кеннет Тейлор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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