Полная доминация: Аякс разгромил Маккаби Тель-Авив, забив пять мячей
Нидерландский клуб еще в первом тайме дал понять – борьбы не будет
7 ноября в Амстердаме в рамках 4-го тура Лиги Европы встречались «Аякс» и «Маккаби» Тель-Авив.
С первых минут нидерландский клуб начал владеть инициативой. Уже на 14-й минуте Бертран Траоре открыл счет в матче. На 27-й Кеннет Тейлор удвоил преимущество «Аякса», а Мика Хотс на 39-й минуте сделал счет 3:0.
Такой первый тайм уже дал понять, что на поле борьбы не будет.
На 61-й минуте Брайан Бробби забил четвертый гол для амстердамской команды, а на 69-й Киан Фитц-Джим сделал счет 5:0.
Лига Европы. 4-й тур. 7 ноября
«Аякс» (Нидерланды) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)
Голы: Траоре, 14, Тейлор, 27, Готс, 39, Бробби, 61, Фитц-Джим, 69.
Фотоотчет матча Аякс – Маккаби
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