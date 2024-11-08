ВИДЕО. Без Золотого мяча, но с золотыми часами. У Винисиуса – топ-подарок

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получил роскошный подарок от мирового бренда «JACOB & CO» – компании-производителя часов.

На Instagram-странице «JACOB & CO» было опубликовано видео с подписью: «Добро пожаловать в семью, Винисиус Жуниор».

Это означает, что лидер «бланкос» стал официальным амбассадором бренда.

Винисиус был очень рад подарку и на протяжении всего видео расхваливал свои новые часы, говоря: «Топ».

«Теперь это мои любимые часы», – сказал Винисиус в концовке видео.

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«Часы состоят из 658 компонентов, трехкоординатного турбийона и бриллиантов с паве, которые завораживают с каждым взглядом. The Opera Godfather – это дань уважения артистизму, кинематографу и наследию классики», – описывает модель, подаренную Винисиусу, официальная страница бренда в Instagram.

«Момент, который стоил ожидания. Винисиус Жуниор открывает Opera Godfather Pave Diamond Barrels – символ неподвластных времени амбиций и кинематографической элегантности, ставший частью его истории», – на этих словах заканчивается коллаборация Винисиуса и «JACOB & CO».