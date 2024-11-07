Не хватило 0.02 балла! Известна оценка Трубина с девятью сейвами за матч ЛЧ

6 ноября прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и Бенфика.

Коллективы сыграли на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

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Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе орлов, отыграл весь матч, пропустил 1 гол и совершил 9 сейвов.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.92 баллов.

Анатолию не хватило всего 0.02 балла, чтобы стать лучшим игроком поединка. Наивысший показатель у центрального защитника мюнхенцев Ким Мин Джэ – 7.94.

Оценки WhoScored за матч Бавария – Бенфика (1:0)