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  4. Не хватило 0.02 балла! Известна оценка Трубина с девятью сейвами за матч ЛЧ
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 05:40 |
303
0

Не хватило 0.02 балла! Известна оценка Трубина с девятью сейвами за матч ЛЧ

Анатолий спасал орлов, но Бавария все равно переиграла Бенфику – 1:0

07 ноября 2024, 05:40 |
303
0
Не хватило 0.02 балла! Известна оценка Трубина с девятью сейвами за матч ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и Бенфика.

Коллективы сыграли на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

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Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе орлов, отыграл весь матч, пропустил 1 гол и совершил 9 сейвов.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.92 баллов.

Анатолию не хватило всего 0.02 балла, чтобы стать лучшим игроком поединка. Наивысший показатель у центрального защитника мюнхенцев Ким Мин Джэ – 7.94.

Оценки WhoScored за матч Бавария – Бенфика (1:0)

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Ким Мин Джэ Анатолий Трубин оценки WhoScored Бенфика Бавария Бавария - Бенфика Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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