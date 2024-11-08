«Забили гол, а потом и другие». Голкипер Ференцвароша об игре с Динамо
Денеш Дибуш прокомментировал победу в 4-м туре Лиги Европы
Голкипер венгерского «Ференцвароша» Денеш Дибуш прокомментировал победу над киевским «Динамо» (4:0) в 4-м туре Лиги Европы.
«Это была очень хорошая игра. Даже в начале матча мы владели инициативой на поле. Однако «Динамо» могло нас наказать за ошибки в защите. После удаления мы начали чувствовать преимущество.
Во втором тайме нужно было сконцентрироваться на атакующих действиях. Нам это удалось. Забили гол, а затем и еще несколько. Получилась очень хорошая победа», - прокомментировал Дибуш.
Напомним, ранее автор дубля в ворота «Динамо» также прокомментировал игру.
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