«Забили гол, а потом и другие». Голкипер Ференцвароша об игре с Динамо

Голкипер венгерского «Ференцвароша» Денеш Дибуш прокомментировал победу над киевским «Динамо» (4:0) в 4-м туре Лиги Европы.

«Это была очень хорошая игра. Даже в начале матча мы владели инициативой на поле. Однако «Динамо» могло нас наказать за ошибки в защите. После удаления мы начали чувствовать преимущество.

Во втором тайме нужно было сконцентрироваться на атакующих действиях. Нам это удалось. Забили гол, а затем и еще несколько. Получилась очень хорошая победа», - прокомментировал Дибуш.

Напомним, ранее автор дубля в ворота «Динамо» также прокомментировал игру.