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Лига Европы
08 ноября 2024, 04:30 | Обновлено 08 ноября 2024, 04:33
135
0

«Забили гол, а потом и другие». Голкипер Ференцвароша об игре с Динамо

Денеш Дибуш прокомментировал победу в 4-м туре Лиги Европы

08 ноября 2024, 04:30 | Обновлено 08 ноября 2024, 04:33
135
0
«Забили гол, а потом и другие». Голкипер Ференцвароша об игре с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер венгерского «Ференцвароша» Денеш Дибуш прокомментировал победу над киевским «Динамо» (4:0) в 4-м туре Лиги Европы.

«Это была очень хорошая игра. Даже в начале матча мы владели инициативой на поле. Однако «Динамо» могло нас наказать за ошибки в защите. После удаления мы начали чувствовать преимущество.

Во втором тайме нужно было сконцентрироваться на атакующих действиях. Нам это удалось. Забили гол, а затем и еще несколько. Получилась очень хорошая победа», - прокомментировал Дибуш.

Напомним, ранее автор дубля в ворота «Динамо» также прокомментировал игру.

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Денеш Дибуш Лига Европы Динамо Киев Ференцварош Динамо - Ференцварош
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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