Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Украинский форвард хочет играть в Лиге чемпионов
Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может сменить клубную прописку по окончании текущего сезона.
Как сообщает Il Romanista, 27-летний нападающий нацелен на то, чтобы попробовать силы в Лиге чемпионов. Если же «Рома» по итогам текущего сезона не сможет квалифицироваться в самый престижный европейский клубный турнир, то летом будет высока вероятность, что украинец сменит клуб.
Среди возможных претендентов на Артема называются итальянские клубы «Ювентус», «Милан» и английский «Челси». Также не исключен интерес к нападающему со стороны топ-клубов испанской Ла Лиги.
Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны» за 30,5 млн евро. Контракт украинца с римским клубом рассчитан до конца сезона 2028/29.
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