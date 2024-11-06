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  4. Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Италия
06 ноября 2024, 18:52 | Обновлено 06 ноября 2024, 18:55
2511
8

Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты

Украинский форвард хочет играть в Лиге чемпионов

06 ноября 2024, 18:52 | Обновлено 06 ноября 2024, 18:55
2511
8
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может сменить клубную прописку по окончании текущего сезона.

Как сообщает Il Romanista, 27-летний нападающий нацелен на то, чтобы попробовать силы в Лиге чемпионов. Если же «Рома» по итогам текущего сезона не сможет квалифицироваться в самый престижный европейский клубный турнир, то летом будет высока вероятность, что украинец сменит клуб.

Среди возможных претендентов на Артема называются итальянские клубы «Ювентус», «Милан» и английский «Челси». Также не исключен интерес к нападающему со стороны топ-клубов испанской Ла Лиги.

Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны» за 30,5 млн евро. Контракт украинца с римским клубом рассчитан до конца сезона 2028/29.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 8
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Avaksi
Ну і нафіга тоді в Рому переходив?
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+4
cooperchack
Если это правда то он довбик в кубе.
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+3
ILLUMINATOR
Ну тут не всё от него зависит.
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0
василь бруховський
Не пишіть всяку бздур! Він хоче!!! А нічого, що в людини контракт?!
Ответить
0
Remark
Наче Коробка Передач їм цікавиться.
Ответить
0
дыряво с пердя 🤣
"Это правильный клуб, у которого есть амбиции и голод."
Это случайно не Довбик сказал?
Ответить
-1
inspekcha85
Безмозглый барыга...уникальный случай.Зачем с Жироны тогда ушёл?
Ответить
-2
дыряво с пердя 🤣
Ответить
-3
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