3 ноября проходит матч 11-го тура Серии А 2024/25 между командами Верона и Рома Рим.

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Коллективы играют на стадионе Антонио Бентегоди в Вероне. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и на 53-й минуте забил гол. Артем сделал счет 2:2

Для Артем это 6-й мяч в футболке римлян во всех турнирах и 4-й в чемпионате Италии.

❗️ ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны