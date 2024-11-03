ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
Артем отличился в поединке 11-го тура чемпионата Италии и сделал счет 2:2
3 ноября проходит матч 11-го тура Серии А 2024/25 между командами Верона и Рома Рим.
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Коллективы играют на стадионе Антонио Бентегоди в Вероне. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и на 53-й минуте забил гол. Артем сделал счет 2:2
Для Артем это 6-й мяч в футболке римлян во всех турнирах и 4-й в чемпионате Италии.
❗️ ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
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