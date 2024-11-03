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Италия
03 ноября 2024, 20:20 | Обновлено 03 ноября 2024, 20:23
1187
0

ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны

Артем отличился в поединке 11-го тура чемпионата Италии и сделал счет 2:2

03 ноября 2024, 20:20 | Обновлено 03 ноября 2024, 20:23
1187
0
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

3 ноября проходит матч 11-го тура Серии А 2024/25 между командами Верона и Рома Рим.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Антонио Бентегоди в Вероне. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и на 53-й минуте забил гол. Артем сделал счет 2:2

Для Артем это 6-й мяч в футболке римлян во всех турнирах и 4-й в чемпионате Италии.

❗️ ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны

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Верона Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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