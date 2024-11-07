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  4. «Недостоин даже сельской лиги». Украинца уничтожили за игру в ЛЧ
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 11:48 | Обновлено 07 ноября 2024, 12:10
3866
2

«Недостоин даже сельской лиги». Украинца уничтожили за игру в ЛЧ

Даниил Игнатенко пока не заслужил любви болельщиков «Слована»

07 ноября 2024, 11:48 | Обновлено 07 ноября 2024, 12:10
3866
2
«Недостоин даже сельской лиги». Украинца уничтожили за игру в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

Болельщики братиславского «Слована» раскритиковали украинского полузащитника Даниила Игнатенко за матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (1:4):

«У Вайсса пока только какие-то оправдания. Как тренер может хвалить Игнатенко? Я этого не понял. Он совершил столько индивидуальных ошибок. Пусть на меня не злятся, но берут большие деньги и за что?

Когда играет Игнатенко, «Слован» будто имеет на одного игрока меньше. Ему нечего делать на поле. Он недостоин даже сельской лиги, потому что в селе есть, по крайней мере, обязательства и боевой дух, а у него нет ничего».

Интересно, что тренер «Слована» Владимир Вайсс назвал Даниила Игнатенко лучшим игроком матча.

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Даниил Игнатенко Владимир Вайсс-старший Слован Братислава Динамо Загреб Лига чемпионов
Дмитро Вербинський Источник
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Комментарии 2
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pricolist
Як шкода, що Спорт юа перетворюється на телеграмну помийку, роблячи новину на коментарі якогось диванного експерта, замість того щоб самостійно аналізувати гру чи надавати думку дійсно експерта. 
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