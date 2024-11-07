«Недостоин даже сельской лиги». Украинца уничтожили за игру в ЛЧ

Болельщики братиславского «Слована» раскритиковали украинского полузащитника Даниила Игнатенко за матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (1:4):

«У Вайсса пока только какие-то оправдания. Как тренер может хвалить Игнатенко? Я этого не понял. Он совершил столько индивидуальных ошибок. Пусть на меня не злятся, но берут большие деньги и за что?

Когда играет Игнатенко, «Слован» будто имеет на одного игрока меньше. Ему нечего делать на поле. Он недостоин даже сельской лиги, потому что в селе есть, по крайней мере, обязательства и боевой дух, а у него нет ничего».

Интересно, что тренер «Слована» Владимир Вайсс назвал Даниила Игнатенко лучшим игроком матча.