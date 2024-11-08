Завацкая вышла в полуфинал парного разряда в Кали

Украинка Катарина Завацкая вместе с хорваткой Тарой Вюрт вышли в полуфинал парного разряда турнира WTA 125 в Кали (Колумбия), обыграв дуэт Алены Большовой (Испания) и Валерии Страховой (Украина). Матч продолжался более двух часов.



Первая партия завершилась не в пользу Завацкой и Вюрт – они уступили со счётом 3:6, позволив соперницам сделать три брейка. Во втором сете развернулась напряжённая борьба. При счете 3:5 Завацкая и Вюрт смогли переломить ход игры, добравшись до тай-брейка и одержали в нём победу.

WTA 125. Кали (Колумбия), Парный разряд. 1/4 финала

Тара Вюрт (Хорватия) / Катарина Завацкая (Украина) – Алена Большова (Испания) / Валерия Страхова (Украина) – 3:6, 7:6 (7:5), 10:6



Теперь украинско-хорватский дуэт встретится с победителями матча между парами Ясмин Ортенци (Аргентина) / Люссиана Перес (Перу) и нейтральным тандемом Марии Кононовой и Марии Козыревой.