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  4. Завацкая вышла в полуфинал парного разряда в Кали
WTA
08 ноября 2024, 02:28 | Обновлено 08 ноября 2024, 02:31
9
0

Завацкая вышла в полуфинал парного разряда в Кали

Украинка продолжает удачно выступать в паре

08 ноября 2024, 02:28 | Обновлено 08 ноября 2024, 02:31
9
0
Завацкая вышла в полуфинал парного разряда в Кали
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинка Катарина Завацкая вместе с хорваткой Тарой Вюрт вышли в полуфинал парного разряда турнира WTA 125 в Кали (Колумбия), обыграв дуэт Алены Большовой (Испания) и Валерии Страховой (Украина). Матч продолжался более двух часов.

Первая партия завершилась не в пользу Завацкой и Вюрт – они уступили со счётом 3:6, позволив соперницам сделать три брейка. Во втором сете развернулась напряжённая борьба. При счете 3:5 Завацкая и Вюрт смогли переломить ход игры, добравшись до тай-брейка и одержали в нём победу.

WTA 125. Кали (Колумбия), Парный разряд. 1/4 финала

Тара Вюрт (Хорватия) / Катарина Завацкая (Украина) – Алена Большова (Испания) / Валерия Страхова (Украина) – 3:6, 7:6 (7:5), 10:6

Теперь украинско-хорватский дуэт встретится с победителями матча между парами Ясмин Ортенци (Аргентина) / Люссиана Перес (Перу) и нейтральным тандемом Марии Кононовой и Марии Козыревой.

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Катарина Завацкая
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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