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  4. Энцо МАРЕСКА: «Эта игра не про счет на табло»
Лига конференций
08 ноября 2024, 03:33 |
195
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Энцо МАРЕСКА: «Эта игра не про счет на табло»

Наставник Челси не смотрит на счет

08 ноября 2024, 03:33 |
195
0
Энцо МАРЕСКА: «Эта игра не про счет на табло»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал разгромную победу над армянским «Ноа» (8:0) в матче 3-го тура Лиги конференций.

«Эта игра не о счете на табло. Игроки показали, что они настоящие профессионалы и серьезно относятся к каждой игре. Они могли бы спокойно сбавить обороты после нескольких голов, но они доиграли до конца.

Все, что я просил, они сегодня выполнили. Можно иметь претензии лишь к моменту в начале, когда соперник создал голевой шанс. Если бы «Ноа» забил, игра изменилась бы. Поэтому надо понимать, что нужно играть от первой до последней минуты.

Каждого соперника надо уважать. К каждому нужно готовиться и быть сосредоточенным на игре.

Доволен молодыми игроками. Тайрик Джордж очень хорошо проявил себя. Сам Рак-Саки также. А этим ребятам по 18-19 лет. Важно, что они очень хорошо играли», - прокомментировал победу Мареска.

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Лига конференций Челси Энцо Мареска
Олександр Сільченко Источник: ФК Челси
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