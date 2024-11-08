Энцо МАРЕСКА: «Эта игра не про счет на табло»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал разгромную победу над армянским «Ноа» (8:0) в матче 3-го тура Лиги конференций.

«Эта игра не о счете на табло. Игроки показали, что они настоящие профессионалы и серьезно относятся к каждой игре. Они могли бы спокойно сбавить обороты после нескольких голов, но они доиграли до конца.

Все, что я просил, они сегодня выполнили. Можно иметь претензии лишь к моменту в начале, когда соперник создал голевой шанс. Если бы «Ноа» забил, игра изменилась бы. Поэтому надо понимать, что нужно играть от первой до последней минуты.

Каждого соперника надо уважать. К каждому нужно готовиться и быть сосредоточенным на игре.

Доволен молодыми игроками. Тайрик Джордж очень хорошо проявил себя. Сам Рак-Саки также. А этим ребятам по 18-19 лет. Важно, что они очень хорошо играли», - прокомментировал победу Мареска.