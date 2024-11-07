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07 ноября 2024, 22:08 |
414
0

Челси – Ноа. Лига конференций. Видео голов, обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 3-го тура ЛК

07 ноября 2024, 22:08 |
414
0
Челси – Ноа. Лига конференций. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

7 ноября проходит матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Ноа».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе.

Лига конференций. Этап лиги. 4-й тур.

Челси – Ноа – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча

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Михаил Мудрик Челси Лига конференций Ноа Ереван стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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