Челси – Ноа. Лига конференций. Видео голов, обзор матча (обновляется)

7 ноября проходит матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Ноа».

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Матч проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе.

Лига конференций. Этап лиги. 4-й тур.

Челси – Ноа – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча