Кубок конфедераций07 ноября 2024, 22:08 |
414
0
Челси – Ноа. Лига конференций. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 3-го тура ЛК
07 ноября 2024, 22:08 |
414
0
7 ноября проходит матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Ноа».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне.
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе.
Лига конференций. Этап лиги. 4-й тур.
Челси – Ноа – 0:0 (обновляется)
Трансляция матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 ноября 2024, 20:53 13
Матч состоится 7 ноября в 22:00 по Киеву
Футбол | 07 ноября 2024, 06:23 14
Вечером 6 ноября состоялись заключительные матчи 4-го тура Лиги чемпионов
Бокс | 07.11.2024, 08:16
Футбол | 07.11.2024, 21:02
Футбол | 06.11.2024, 22:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.11.2024, 05:29 1
06.11.2024, 02:17 3
Футбол
06.11.2024, 00:05 49
07.11.2024, 07:48 10
06.11.2024, 08:39 1
07.11.2024, 08:52 3
06.11.2024, 18:52 25