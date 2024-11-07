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  4. И где Судаков? УЕФА обнародовала команду недели Лиги чемпионов
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 18:49 |
810
3

И где Судаков? УЕФА обнародовала команду недели Лиги чемпионов

УЕФА показала команду лучших игроков 4-го тура Лиги чемпионов

07 ноября 2024, 18:49 |
810
3
И где Судаков? УЕФА обнародовала команду недели Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Пресс-служба УЕФА обнародовала команду недели по итогам 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

В официальную команд не попал украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков, которого, в свою очередь, высоко оценили статистические порталы SofaScore и WhoScored и добавили в свои символические сборные.

Среди звезд этой команды можно выделить Виктора Дьокереша, Альфонсо Дэвиса, Луиса Диаса и Майка Меньяна.

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Лига чемпионов Георгий Судаков Виктор Дьекереш Карим Конате Луис Диас Альфонсо Дэвис Тило Керер Науэль Молина Майк Меньян
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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sl1d3r1266
Где где ? В шорт-листе Реала , МС , Барсы и Баварии с ПСЖ 
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+7
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Lesovij7
Пускай себя против баварии показывает, а не против команды уровня лиги конференции
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+6
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