И где Судаков? УЕФА обнародовала команду недели Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА обнародовала команду недели по итогам 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

В официальную команд не попал украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков, которого, в свою очередь, высоко оценили статистические порталы SofaScore и WhoScored и добавили в свои символические сборные.

Среди звезд этой команды можно выделить Виктора Дьокереша, Альфонсо Дэвиса, Луиса Диаса и Майка Меньяна.

