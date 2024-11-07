И где Судаков? УЕФА обнародовала команду недели Лиги чемпионов
УЕФА показала команду лучших игроков 4-го тура Лиги чемпионов
Пресс-служба УЕФА обнародовала команду недели по итогам 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.
В официальную команд не попал украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков, которого, в свою очередь, высоко оценили статистические порталы SofaScore и WhoScored и добавили в свои символические сборные.
Среди звезд этой команды можно выделить Виктора Дьокереша, Альфонсо Дэвиса, Луиса Диаса и Майка Меньяна.
🥁 Introducing your Team of the Week!@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/uKBLH5F0L7— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2024
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