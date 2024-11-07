Довбик начнет игру на замене. Стали известны составы команд Юнион - Рома

7 ноября в Бельгии встретятся «Юнион Сен-Жилуаз» и «Рома».

Тренеры команд определились со стартовыми составами. Украинец Артем Довбик начнет игру на скамейке запасных.

«Юнион Сен-Жилуаз» выйдет на поле в таком составе:

Морис, Макаллистер, Берджесс, Сайкс, Ньянг, Халайли, Ванхутте, Садики, Мачида, Иванович, Фусейми.

«Рома» будет играть в следующем составе:

Свилар, Манчини, Кристанте, Анхелино, Челик, Коне, Ле Фе, Эль-Шаарави, Бальданци, Пеллегрини, Шомуродов.

7 ноября на «Жозеф Марьен» пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Рояль Юнион» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.