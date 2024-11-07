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Лига Европы
07 ноября 2024, 18:52 | Обновлено 07 ноября 2024, 18:54
458
1

Довбик начнет игру на замене. Стали известны составы команд Юнион - Рома

7 ноября команды встречаются в Лиге Европы

07 ноября 2024, 18:52 | Обновлено 07 ноября 2024, 18:54
458
1
Довбик начнет игру на замене. Стали известны составы команд Юнион - Рома
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября в Бельгии встретятся «Юнион Сен-Жилуаз» и «Рома».

Тренеры команд определились со стартовыми составами. Украинец Артем Довбик начнет игру на скамейке запасных.

«Юнион Сен-Жилуаз» выйдет на поле в таком составе:

Морис, Макаллистер, Берджесс, Сайкс, Ньянг, Халайли, Ванхутте, Садики, Мачида, Иванович, Фусейми.

«Рома» будет играть в следующем составе:

Свилар, Манчини, Кристанте, Анхелино, Челик, Коне, Ле Фе, Эль-Шаарави, Бальданци, Пеллегрини, Шомуродов.

7 ноября на «Жозеф Марьен» пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Рояль Юнион» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

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Лига Европы Артем Довбик Рома Рим Юнион Сен-Жилуаз стартовые составы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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