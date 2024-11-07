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Англия
07 ноября 2024, 20:55 | Обновлено 07 ноября 2024, 20:56
260
1

Звездный вингер Баварии может стать партнером Зинченко

Лерой Сане может присоединиться к «пушкарям»

07 ноября 2024, 20:55 | Обновлено 07 ноября 2024, 20:56
260
1
Звездный вингер Баварии может стать партнером Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Лондонский «Арсенал» заинтересован в подписании немецкого вингера «Баварии» Лероя Сане, сообщает Кристиан Фальк.

Контракт немца с «Баварией» заканчивается летом 2025-го года, чем могут воспользоваться «канониры». Журналист сообщает, что не только игрок может быть заинтересован в переходе, а и его семья, которая мечтала переехать в Лондон во время выступлений Лероя в Англии.

Сообщалось, что Артета интересовался игроком, которого знает еще со времени работы ассистентом тренера в «Манчестер Сити».

Лерой Сане провел 10 матчей за «Баварию» в этом сезоне, отличился 3-мя голами.

Микель Артета про поражение от «Интера»

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Данііл Киріяка Источник: Caughtoffside
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Комментарии 1
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TarasTaras94
Враховуючи, що Мартінеллі так і не вийшов на новий рівень та навіть десь регресував, а Троссар це хороший варіант лише для ротації то Сане прям хороший варіант. Тим більше і Стерлінг поки демонструє, що його найкращі часи позаду 
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