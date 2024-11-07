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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 06:43 | Обновлено 07 ноября 2024, 07:17
417
0

Микель АРТЕТА: «Арсенал доминировал над одной из лучших команд Европы»

В матче 4-го тура Лиги чемпионов Арсенал минимально проиграл Интеру

07 ноября 2024, 06:43 | Обновлено 07 ноября 2024, 07:17
417
0
Микель АРТЕТА: «Арсенал доминировал над одной из лучших команд Европы»
УЕФА. Микель Артета

В матче 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА Интер минимально переиграл Арсенал со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу с пенальти на добавленных минутах первого тайма.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Микель Артета, главный тренер «Арсенала», после матча сказал:

«Я очень горжусь своими игроками, игрой, которую мы сыграли, и уровнем доминирования, которое у нас было. С учетом количества ситуаций и моментов, которые мы создали, мы должны были забить как минимум пару голов, и это наша заслуга.

Но то, как играла команда, уровень энергии, уровень качества, как мы выходили в штрафную, как мы доминировали над командой, которая является одной из лучших в Европе, – я очень горжусь ими».

Габриэл Мартинелли, вингер «Арсенала»: «Такой футбол – то, что нужно. Сегодня мы создали несколько хороших моментов, но не забили. Конечно, мы разочарованы результатом, но я думаю, что игра была хорошей, и мы заслуживали большего».

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

4-й тур, 6 ноября, Милан (Италия)

Интер (Италия) – Арсенал (Англия) – 1:0

Гол: Чалханоглу, 45+3 (пен)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Чалханоглу, 45+3 мин (пен)

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Николай Степанов Источник: УЕФА
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