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  4. Шовковский определил состав Динамо на матч Лиги Европы с Ференцварошем
Лига Европы
07 ноября 2024, 20:53 | Обновлено 07 ноября 2024, 20:58
2249
9

Шовковский определил состав Динамо на матч Лиги Европы с Ференцварошем

Матч состоится 7 ноября в 22:00 по Киеву

07 ноября 2024, 20:53 | Обновлено 07 ноября 2024, 20:58
2249
9
Шовковский определил состав Динамо на матч Лиги Европы с Ференцварошем

В четверг, 7 ноября, состоится матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это будет номинально домашний матч для киевлян.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский выбрал стартовый состав киевлян на этот матч.

ДИНАМО: Бущан - Дубинчак, Михавко, Биловар, Караваев - Бражко, Шапаренко - Волошин, Буяльский, Кабаев - Ванат

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Динамо Киев Лига Европы Ференцварош Динамо - Ференцварош стартовые составы Александр Шовковский
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 9
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turist86
11 українців! 
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+1
saltim
Биловар выкинул с основы всех конкурентов
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+1
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Burevestnik
склад із основних гравців, але є трохи молоді:
Біловар - 23 роки,
Михавко - 19,
Бражко - 22,
Волошин - 21,
Ванат - 22.
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0
APL
Якщо чесно, я думав що Шовковський знову напів резерв поставить, ну тим веселіше буде дивитись
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0
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Saar
Склад гарний, але боюсь Михавка😳🙄😆
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0
Remark
Михавко сьогодні оформить покер! Інфа сотка!
Рахунок 2:2 буде.
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-2
Pennsylvania
Конкуренты по несчастью уже очки гребут...
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-3
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