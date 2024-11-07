Шовковский определил состав Динамо на матч Лиги Европы с Ференцварошем

В четверг, 7 ноября, состоится матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».

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Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это будет номинально домашний матч для киевлян.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский выбрал стартовый состав киевлян на этот матч.

ДИНАМО: Бущан - Дубинчак, Михавко, Биловар, Караваев - Бражко, Шапаренко - Волошин, Буяльский, Кабаев - Ванат