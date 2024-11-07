Известны шансы Шахтера выйти в плей-офф Лиги чемпионов

По итогам четырех туров основного этапа Лиги чемпионов портал Opta оценил шансы команд выйти в следующий раунд турнира на основе того, с какими соперниками осталось сыграть.

Шансы Шахтера финишировать в топ-8 и выйти сразу в 1/8 финала оцениваются менее чем в 1%. А вот выйти в плей-офф (финиш с 9-й по 24-ю позиции) команда может с 11% шансами.

Сейчас команда Марино Пушича с 4 очками занимает 28-е место и имеет 89% на то, чтобы завершить борьбу уже на этом этапе. Шахтеру в основном этапе осталось сыграть с ПСВ, Баварией, Брестом и Боруссией Дортмунд.

В топ-5 фаворитов на финиш в восьмерке лучших сейчас находятся Ливерпуль, Интер, Спортинг, Барселона и Боруссия Дортмунд.