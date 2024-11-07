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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 20:14 | Обновлено 07 ноября 2024, 20:44
2050
5

Известны шансы Шахтера выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Намного больше шансов завершить борьбу на этом этапе

07 ноября 2024, 20:14 | Обновлено 07 ноября 2024, 20:44
2050
5
Известны шансы Шахтера выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам четырех туров основного этапа Лиги чемпионов портал Opta оценил шансы команд выйти в следующий раунд турнира на основе того, с какими соперниками осталось сыграть.

Шансы Шахтера финишировать в топ-8 и выйти сразу в 1/8 финала оцениваются менее чем в 1%. А вот выйти в плей-офф (финиш с 9-й по 24-ю позиции) команда может с 11% шансами.

Сейчас команда Марино Пушича с 4 очками занимает 28-е место и имеет 89% на то, чтобы завершить борьбу уже на этом этапе. Шахтеру в основном этапе осталось сыграть с ПСВ, Баварией, Брестом и Боруссией Дортмунд.

В топ-5 фаворитов на финиш в восьмерке лучших сейчас находятся Ливерпуль, Интер, Спортинг, Барселона и Боруссия Дортмунд.

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Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 5
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Strontium
При такой  системе успешные клубы могут доигрывать вторыми составами и тогда хз какие будут результаты.
 С другой стороны, если  вставить Шахтёр по-старому в условные четвёрки, то какие шансы были бы выйти дальше.
 Например: Бавария, ПСВ, Аталанта, Шахтёр.
Или Боруссия, Аталанта, Брест, Шахтёр.
Ну разве что ПСВ, Болонья, Шахтёр,  Янг Бойз,  но такая 4-ка была бы невозможна.
 Так что как у НО ТО ЦО
https://www.youtube.com/watch?v=BzjKiLO5i7A
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+2
nick07
Шанси тише теоретичні, тобто жодних
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+2
Remark
Короче, всі сили вже можна направляти на УПЛ.
Цікаво глянути які будуть шанси у ДК після сьогоднішнього матчу.
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+2
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ILLUMINATOR
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+1
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