Футбольный клуб «Динамо» сообщил о гибели своего преданного фаната и защитника Украины Даниила Ляшкевича, известного под позывным «Берсерк».

Ляшкевич был бойцом 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Даниил стал одним из тех смелых украинцев, которые отдали свою жизнь за независимость и свободу родной земли.

Для Даниила футбол был не просто игрой – это была неотъемлемая часть его жизни. Он был настоящим болельщиком, всегда поддерживал «Динамо», независимо от обстоятельств и места.

Патриотическая позиция привела его с трибун на передовую, где он стал отважным воином.

К сожалению, беспощадный враг отнял жизнь молодого военнослужащего.