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Украина. Премьер лига
07 ноября 2024, 15:01 | Обновлено 07 ноября 2024, 15:10
893
7

На фронте погиб фанат «Динамо» – Даниил Ляшкевич

Киевский клуб выразил соболезнования родным и близким Героя.

07 ноября 2024, 15:01 | Обновлено 07 ноября 2024, 15:10
893
7
На фронте погиб фанат «Динамо» – Даниил Ляшкевич
ФК Динамо Киев. Даниил Ляшкевич

Футбольный клуб «Динамо» сообщил о гибели своего преданного фаната и защитника Украины Даниила Ляшкевича, известного под позывным «Берсерк».

Ляшкевич был бойцом 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Даниил стал одним из тех смелых украинцев, которые отдали свою жизнь за независимость и свободу родной земли.

Для Даниила футбол был не просто игрой – это была неотъемлемая часть его жизни. Он был настоящим болельщиком, всегда поддерживал «Динамо», независимо от обстоятельств и места.

Патриотическая позиция привела его с трибун на передовую, где он стал отважным воином.

К сожалению, беспощадный враг отнял жизнь молодого военнослужащего.

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фанаты Динамо Киев смерть Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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MIRRA
Земля пухом! Вічна пам'ять герою! Слава Україні!
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+3
Nick.Grabowski
Живемо в "унікальні" часи.
Клуб, власники якого завжди були (відкрито та несоромлячись з 1991 по 2022 роки) в проросійських партіях сдпу(о) та опзж (соратники медведчука (путіна) з часів кравчука та кучми), співчувають загибелі українця на війні з росією (путіним-медведчуком). 
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+2
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Отаман
🙏🇺🇦
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+1
MaximusOne
Rip in Valhalla
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+1
mastorent
светлая память
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