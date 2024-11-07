На фронте погиб фанат «Динамо» – Даниил Ляшкевич
Киевский клуб выразил соболезнования родным и близким Героя.
Футбольный клуб «Динамо» сообщил о гибели своего преданного фаната и защитника Украины Даниила Ляшкевича, известного под позывным «Берсерк».
Ляшкевич был бойцом 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Даниил стал одним из тех смелых украинцев, которые отдали свою жизнь за независимость и свободу родной земли.
Для Даниила футбол был не просто игрой – это была неотъемлемая часть его жизни. Он был настоящим болельщиком, всегда поддерживал «Динамо», независимо от обстоятельств и места.
Патриотическая позиция привела его с трибун на передовую, где он стал отважным воином.
К сожалению, беспощадный враг отнял жизнь молодого военнослужащего.
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Клуб, власники якого завжди були (відкрито та несоромлячись з 1991 по 2022 роки) в проросійських партіях сдпу(о) та опзж (соратники медведчука (путіна) з часів кравчука та кучми), співчувають загибелі українця на війні з росією (путіним-медведчуком).