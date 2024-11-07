Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает

Мадридский «Реал» проиграл последние два матча, которые провел на домашнем стадионе в Мадриде. «Сливочные» разгромно проиграли «Барселоне» (0:4) и уступили «Милану» (1:3).

По информации Defensacentral, между Флорентино Пересом и Анчелотти состоялся разговор. Президент «Реала» выразил слова доверия итальянскому тренеру. Перес уверен, что Анчелотти удастся улучшить результаты. В худшем же случае Флорентино рассмотрит увольнение Анчелотти только в 2025 году.

«Реал» отстает от «Барселоны» в Ла Лиге на девять очков. В Лиге чемпионов «Реал» уже потерпел два поражения в четырех матчах.