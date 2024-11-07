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  4. Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Испания
07 ноября 2024, 20:22 | Обновлено 07 ноября 2024, 20:43
2288
1

Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает

Флорентино не будет увольнять итальянца в этом году

07 ноября 2024, 20:22 | Обновлено 07 ноября 2024, 20:43
2288
1
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Мадридский «Реал» проиграл последние два матча, которые провел на домашнем стадионе в Мадриде. «Сливочные» разгромно проиграли «Барселоне» (0:4) и уступили «Милану» (1:3).

По информации Defensacentral, между Флорентино Пересом и Анчелотти состоялся разговор. Президент «Реала» выразил слова доверия итальянскому тренеру. Перес уверен, что Анчелотти удастся улучшить результаты. В худшем же случае Флорентино рассмотрит увольнение Анчелотти только в 2025 году.

«Реал» отстает от «Барселоны» в Ла Лиге на девять очков. В Лиге чемпионов «Реал» уже потерпел два поражения в четырех матчах.

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Карло Анчелотти Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид отставка Ла Лига
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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AndiM
От що роблять з командами тридцятирічні гвалтівники дітей та собак
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