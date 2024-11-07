Лига Европы07 ноября 2024, 21:11 | Обновлено 07 ноября 2024, 21:45
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ВИДЕО. Супергол в ворота Тоттенхэма в матче еврокубка
Галатасарай забил красивый мяч в Лиге Европы
07 ноября 2024, 21:11 | Обновлено 07 ноября 2024, 21:45
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В матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы «Галатасарай» принимает «Тоттенхэм», а хозяева уже на старте встречи организовали классный гол силами Юнуса Акгюна.
Игроку удался классный дальний удар в касание.
Обе команды до матча находились в группе лидеров в таблице. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу турецкой команды.
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