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Лига Европы
07 ноября 2024, 21:11 | Обновлено 07 ноября 2024, 21:45
1591
0

ВИДЕО. Супергол в ворота Тоттенхэма в матче еврокубка

Галатасарай забил красивый мяч в Лиге Европы

07 ноября 2024, 21:11 | Обновлено 07 ноября 2024, 21:45
1591
0
ВИДЕО. Супергол в ворота Тоттенхэма в матче еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы «Галатасарай» принимает «Тоттенхэм», а хозяева уже на старте встречи организовали классный гол силами Юнуса Акгюна.

Игроку удался классный дальний удар в касание.

Обе команды до матча находились в группе лидеров в таблице. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу турецкой команды.

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Галатасарай Тоттенхэм Лига Европы видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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