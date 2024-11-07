ВИДЕО. Супергол в ворота Тоттенхэма в матче еврокубка

В матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы «Галатасарай» принимает «Тоттенхэм», а хозяева уже на старте встречи организовали классный гол силами Юнуса Акгюна.

Игроку удался классный дальний удар в касание.

Обе команды до матча находились в группе лидеров в таблице. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу турецкой команды.