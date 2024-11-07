Вероника Подрез – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира ITF W75 в Петанже
7 ноября 17-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 536) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Петанже (Люксембург), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.
В 1/8 финала украинка сыграет против олимпийской чемпионки 2020 года Белинды Бенчич (Швейцария, WTA 1213). Поединок состоится последним, 6-м запуском на корте KYOTEC после игры Иббоу / Карамоко – Фонтенель / Молинаро. Ориентировочное время начала встречи – 19:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
В четвертьфинале победительница противостояния сыграет либо против Марии Тимофеевой, либо против Амарни Бэнкс.
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