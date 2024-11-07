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  4. Вероника Подрез – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
07 ноября 2024, 04:38 |
13
0

Вероника Подрез – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира ITF W75 в Петанже

07 ноября 2024, 04:38 |
13
0
Вероника Подрез – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Вероника Подрез

7 ноября 17-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 536) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Петанже (Люксембург), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/8 финала украинка сыграет против олимпийской чемпионки 2020 года Белинды Бенчич (Швейцария, WTA 1213). Поединок состоится последним, 6-м запуском на корте KYOTEC после игры Иббоу / Карамоко – Фонтенель / Молинаро. Ориентировочное время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

В четвертьфинале победительница противостояния сыграет либо против Марии Тимофеевой, либо против Амарни Бэнкс.

📺 Видеотрансляция

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По теме:
Подрез сыграет с олимпийской чемпионкой 2020 года на турнире в Люксембурге
17-летняя Подрез стартовала с победы на турнире ITF в Люксембурге
Юная украинка обыграла экс-15-ю ракетку и прошла в основную сетку турнира
Вероника Подрез Белинда Бенчич смотреть онлайн ITF Петанж
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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