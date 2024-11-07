ВИДЕО. Ужасная травма таланта Барселоны. Пришлось наложить швы

В среду, 6 ноября, каталонская «Барселона» одержала уверенную победу над представителем Сербии «Црвеной Звездой» – 5:2.

На 67-й минуте матча защитник испанской команды Пау Кубарси во время борьбы за мяч получил удар шипами по лицу.

Врачи немедленно выбежали на футбольное поле и увели игрока в подтрибунное помещение.

Оказалось, что соперник свои ударом разбил лицо молодому таланту Барселоны. Клубным медикам пришлось наложить швы, чтобы остановить кровотечение.

К слову, судья за подобный эпизод решил не наказывать игрока «Црвены Звезды» карточкой.