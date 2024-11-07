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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 07:44 | Обновлено 07 ноября 2024, 07:45
2175
0

ВИДЕО. Ужасная травма таланта Барселоны. Пришлось наложить швы

Пау Кубарси покинул футбольное поле с разбитым лицом под

07 ноября 2024, 07:44 | Обновлено 07 ноября 2024, 07:45
2175
0
ВИДЕО. Ужасная травма таланта Барселоны. Пришлось наложить швы
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 6 ноября, каталонская «Барселона» одержала уверенную победу над представителем Сербии «Црвеной Звездой» – 5:2.

На 67-й минуте матча защитник испанской команды Пау Кубарси во время борьбы за мяч получил удар шипами по лицу.

Врачи немедленно выбежали на футбольное поле и увели игрока в подтрибунное помещение.

Оказалось, что соперник свои ударом разбил лицо молодому таланту Барселоны. Клубным медикам пришлось наложить швы, чтобы остановить кровотечение.

К слову, судья за подобный эпизод решил не наказывать игрока «Црвены Звезды» карточкой.

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Барселона Црвена Звезда Пау Кубарси Лига чемпионов травма
Андрій Вітренко Источник: ФК Барселона
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