ВИДЕО. Ужасная травма таланта Барселоны. Пришлось наложить швы
Пау Кубарси покинул футбольное поле с разбитым лицом под
В среду, 6 ноября, каталонская «Барселона» одержала уверенную победу над представителем Сербии «Црвеной Звездой» – 5:2.
На 67-й минуте матча защитник испанской команды Пау Кубарси во время борьбы за мяч получил удар шипами по лицу.
Врачи немедленно выбежали на футбольное поле и увели игрока в подтрибунное помещение.
Оказалось, что соперник свои ударом разбил лицо молодому таланту Барселоны. Клубным медикам пришлось наложить швы, чтобы остановить кровотечение.
К слову, судья за подобный эпизод решил не наказывать игрока «Црвены Звезды» карточкой.
Cubarsi's unjury 💔 pic.twitter.com/tT0sxf2DXK— 𝐀𝐀• (@sic_aa) November 6, 2024
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