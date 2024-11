Дьекереш – лучший игрок недели Лиги чемпионов

Шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш признан лучшим игроком 4-го тура Лиги чемпионов, сообщают соц.сети УЕФА.

Шведский нападающий сделал хет-трик в прошедшем матче «Спортинга» с «Манчестер Сити».

Второе место в голосовании занял Луис Диас, на третьем месте расположился Николас Кюн, Карим Конате – последний.

