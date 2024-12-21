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Франция
21 декабря 2024, 21:56 | Обновлено 21 декабря 2024, 22:24
137
0

ФОТО. Соболь впервые в сезоне сыграет в стартовом составе Страсбурга

Главный тренер «Страсбурга» Лиам Русеньор определился со стартовым составом

21 декабря 2024, 21:56 | Обновлено 21 декабря 2024, 22:24
137
0
ФОТО. Соболь впервые в сезоне сыграет в стартовом составе Страсбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Украинский защитник Эдуард Соболь впервые в сезоне выйдет в стартовом составе «Страсбурга» в матче 1/32 финала Кубка Франции.

Главный тренер «Страсбурга» Лиам Русеньор определился со стартовым составом своей команды на матч против любительского РК «Кале».

Матч «Кале» – «Страсбург» запланирован на субботу, 21 декабря. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Соболь попал в стартовый состав «Страсбурга»:

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Страсбург Эдуард Соболь Кубок Франции по футболу стартовые составы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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