Франция21 декабря 2024, 21:56 | Обновлено 21 декабря 2024, 22:24
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ФОТО. Соболь впервые в сезоне сыграет в стартовом составе Страсбурга
Главный тренер «Страсбурга» Лиам Русеньор определился со стартовым составом
21 декабря 2024, 21:56 | Обновлено 21 декабря 2024, 22:24
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Украинский защитник Эдуард Соболь впервые в сезоне выйдет в стартовом составе «Страсбурга» в матче 1/32 финала Кубка Франции.
Главный тренер «Страсбурга» Лиам Русеньор определился со стартовым составом своей команды на матч против любительского РК «Кале».
Матч «Кале» – «Страсбург» запланирован на субботу, 21 декабря. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
Соболь попал в стартовый состав «Страсбурга»:
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