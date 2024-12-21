ФОТО. Соболь впервые в сезоне сыграет в стартовом составе Страсбурга

Украинский защитник Эдуард Соболь впервые в сезоне выйдет в стартовом составе «Страсбурга» в матче 1/32 финала Кубка Франции.

Главный тренер «Страсбурга» Лиам Русеньор определился со стартовым составом своей команды на матч против любительского РК «Кале».

Матч «Кале» – «Страсбург» запланирован на субботу, 21 декабря. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Соболь попал в стартовый состав «Страсбурга»: