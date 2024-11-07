КРЕЙЧИКОВА: «Горжусь собой и жду новых вызовов»

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова поделилась впечатлениями после выхода в полуфинал Итогового турнира WTA.



«Сложно подобрать слова. Как вы сказали, сезон был очень нестабильным. Победа на Уимблдоне, безусловно, самое значимое достижение в моей карьере. Оказаться здесь, квалифицироваться в финал и пройти в полуфинал – это было что-то немыслимое перед началом турнира. Я очень горжусь собой и с нетерпением жду новых испытаний» – сказала Барбора.

Напомним, что чешка обыграла Коко Гофф и заняла первое место в группе. В следующем матче Крейчикова встретится с Чжэн Циньвень, где поборется за финал.