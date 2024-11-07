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WTA
07 ноября 2024, 20:23 | Обновлено 07 ноября 2024, 20:42
414
0

КРЕЙЧИКОВА: «Горжусь собой и жду новых вызовов»

Чешка вышла в полуфинал Итогового турнира

07 ноября 2024, 20:23 | Обновлено 07 ноября 2024, 20:42
414
0
КРЕЙЧИКОВА: «Горжусь собой и жду новых вызовов»
WTA. Барбора Крейчикова

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова поделилась впечатлениями после выхода в полуфинал Итогового турнира WTA.

«Сложно подобрать слова. Как вы сказали, сезон был очень нестабильным. Победа на Уимблдоне, безусловно, самое значимое достижение в моей карьере. Оказаться здесь, квалифицироваться в финал и пройти в полуфинал – это было что-то немыслимое перед началом турнира. Я очень горжусь собой и с нетерпением жду новых испытаний» – сказала Барбора.

Напомним, что чешка обыграла Коко Гофф и заняла первое место в группе. В следующем матче Крейчикова встретится с Чжэн Циньвень, где поборется за финал.

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Барбора Крейчикова Итоговый турнир WTA Коко Гофф Чжэн Циньвень
Альберт Чуфарличев Источник: X (Twitter)
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