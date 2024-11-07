Будет ли играть Мудрик? Известен состав Челси на матч ЛК против Ноах
Украинец начнет игру в стартовом составе
7 ноября состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Ноа».
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Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
В стартовом составе лондонцев сегодня сыграет Михаил Мудрик. У Михаила солидная статистика в этом сезоне Лиги конференций – один гол и три передачи.
Tonight's XI. 👇#CFC | #UECL pic.twitter.com/rODvxEp5WK— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 7, 2024
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