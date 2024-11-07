ЛЕОНЕНКО: «У Шахтера больше этого не будет. Мудрик просто все разрушил»

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко считает, что трансфер Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» разрушил трансферный рынок Украины.

«Я думаю, после Мудрика таких продаж у «Шахтера» больше не будет. Мудрик разрушил трансферный рынок Украины. Я уже о его игре молчу. После него нашим футболистам будет очень сложно куда-то уехать, а если и возможно, то почти бесплатно. За большие деньги Судаков вряд-ли куда-то перейдет, разве что – за копейки. Посмотрим сейчас, что он в сборной наиграет и попадет ли вообще в состав», – сказал Леоненко.

Ранее Леоненко высказался об игре и словах полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова после победного матча 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» (2:1).