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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 17:37 |
1169
5

«Сам себя звездой назначил». Леоненко вынес приговор Судакову

Бывший нападающий сборной Украины считает, что Георгий никогда не станет футболистом

07 ноября 2024, 17:37 |
1169
5
«Сам себя звездой назначил». Леоненко вынес приговор Судакову
Виктор Леоненко

Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игре и словах полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова после победного матча 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» (2:1):

«Видимо, Судаков никогда не станет футболистом, если такое («в последнее время столкнулся с какой-то критикой от наших экспертов» – прим.) говорит после «Янг Бойз». Это надо очень «много» мозгов иметь. Если он делает после «Янг Бойз» такие заявления, видимо, парень – очень серьезный. Зачем что-то кому-то доказывать, ты обязан радовать болельщиков, если ты серьезный футболист.

Совет один – работать и молчать! Лучше молчать и делать свою работу. После таких заявлений я бы на его месте задумался. Ничего себе, аж «Янг Бойз» обыграл! Видимо, карьера вверх пошла. Даже если ты обыграл «Реал» или «Манчестер Сити», то завтра надо выходить и снова доказывать, и побеждать.

А после «Янг Бойз» вообще должно быть стыдно что-то рассказывать. Эти слова странные и ничтожные. Хотя я не удивлён. Они сами себя звездами назначили. Посмотрим, что дальше будет. Если Судаков под «экспертами» имел в виду меня, и я начну за ним следить по-настоящему, то ему лучше плохо не играть».

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Янг Бойз Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз Георгий Судаков Виктор Леоненко
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 5
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Перець
леон кілер
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+2
Saar
З Динамо плавно "переїхав" на Шахтар ?🤣🤣 Хоча так , Судаков- це Мудрик-2- в плані переоцінки і вмінь
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+2
Burevestnik
якщо потенційні покупці Судакова будуть читати такі перли про нього від Леоненка, то не куплять гравця, бо можуть повірити, або скинуть вартість з 60 до 10-15 лямів і до того ж без ніяких там "+".
треба сайту до весни не допускати на свої сторінки ганебні слова Леоненка про Судакова.
Судаков понад усе!!!   
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0
didora
Тепер розкручують Судакова, щоб потім втюхати комусь. Бабки з дураків зиб'ють, а потіп їм той Судаков і назер не потрібний.
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0
Ukraine
Усвідомив експертом, сходивши 2 рази на якись канал, вже не памятаю який
Чувак працює, приносить результат, тягне команду що ще потрібно? ))
Дивний якись.
Краще коментувати гру ДК
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-2
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