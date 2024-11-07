«Сам себя звездой назначил». Леоненко вынес приговор Судакову

Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игре и словах полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова после победного матча 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» (2:1):

«Видимо, Судаков никогда не станет футболистом, если такое («в последнее время столкнулся с какой-то критикой от наших экспертов» – прим.) говорит после «Янг Бойз». Это надо очень «много» мозгов иметь. Если он делает после «Янг Бойз» такие заявления, видимо, парень – очень серьезный. Зачем что-то кому-то доказывать, ты обязан радовать болельщиков, если ты серьезный футболист.

Совет один – работать и молчать! Лучше молчать и делать свою работу. После таких заявлений я бы на его месте задумался. Ничего себе, аж «Янг Бойз» обыграл! Видимо, карьера вверх пошла. Даже если ты обыграл «Реал» или «Манчестер Сити», то завтра надо выходить и снова доказывать, и побеждать.

А после «Янг Бойз» вообще должно быть стыдно что-то рассказывать. Эти слова странные и ничтожные. Хотя я не удивлён. Они сами себя звездами назначили. Посмотрим, что дальше будет. Если Судаков под «экспертами» имел в виду меня, и я начну за ним следить по-настоящему, то ему лучше плохо не играть».