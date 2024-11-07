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Англия
07 ноября 2024, 21:02 | Обновлено 07 ноября 2024, 21:16
207
0

Манчестер Юнайтед рассматривает подписание Леона Горецки

Леон Горецка может присоедениться к «манкунианцам»

07 ноября 2024, 21:02 | Обновлено 07 ноября 2024, 21:16
207
0
Манчестер Юнайтед рассматривает подписание Леона Горецки
Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Горецка

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Флориан Плеттенберг.

«Манкунианцы» заинтересованы в подписании полузащитника и внимательно следят за немцем, однако сам игрок не горит желанием покидать Мюнхен.

В текущем сезоне Леон Горецка провел 7 матче в составе «Баварии», отличился 1 голом.

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 15 миллионов евро за игрока «Барселоны».

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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