Англия07 ноября 2024, 21:02 | Обновлено 07 ноября 2024, 21:16
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Манчестер Юнайтед рассматривает подписание Леона Горецки
Леон Горецка может присоедениться к «манкунианцам»
07 ноября 2024, 21:02 | Обновлено 07 ноября 2024, 21:16
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Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Флориан Плеттенберг.
«Манкунианцы» заинтересованы в подписании полузащитника и внимательно следят за немцем, однако сам игрок не горит желанием покидать Мюнхен.
В текущем сезоне Леон Горецка провел 7 матче в составе «Баварии», отличился 1 голом.
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 15 миллионов евро за игрока «Барселоны».
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