Манчестер Юнайтед рассматривает подписание Леона Горецки

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Флориан Плеттенберг.

«Манкунианцы» заинтересованы в подписании полузащитника и внимательно следят за немцем, однако сам игрок не горит желанием покидать Мюнхен.

В текущем сезоне Леон Горецка провел 7 матче в составе «Баварии», отличился 1 голом.

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 15 миллионов евро за игрока «Барселоны».