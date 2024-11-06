«Нет оправданий». Лунин прокомментировал фиаско от Милана в Лиге чемпионов

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал поражение от итальянского «Милана» (1:3) в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Эти последние поражения невозможно объяснить. Мы должны тщательно все проанализировать и быстро отреагировать. Мы должны вернуться на правильный путь. Мы понимаем, что мы – «Реал» Мадрид, мы всегда должны побеждать. Нет оправданий».

После 4 туров Лиги чемпионов в активе «сливочных» лишь 6 заработанных очков.

Андрей Лунин в матче против «Милана» хоть и пропустил трижды, но совершил 6 сейвов. WhoScored оценил его игру в 7.1 баллов.