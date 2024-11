«Нет оправданий». Лунин прокомментировал фиаско от Милана в Лиге чемпионов

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал поражение от итальянского «Милана» (1:3) в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

После 4 туров Лиги чемпионов в активе «сливочных» лишь 6 заработанных очков.

Андрей Лунин в матче против «Милана» хоть и пропустил трижды, но совершил 6 сейвов. WhoScored оценил его игру в 7.1 баллов.

🗣 Lunin: "These recent defeats are inexplicable. We have to analyse things thoroughly and react quickly. We have to get back on track. We understand that we are Real Madrid, we always have to win. There are no excuses." pic.twitter.com/4GdUWpCFef