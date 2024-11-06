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  4. «Нет оправданий». Лунин прокомментировал фиаско от Милана в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 00:49 |
1084
1

«Нет оправданий». Лунин прокомментировал фиаско от Милана в Лиге чемпионов

Украинский вратарь «Реала» пропустил трижды

06 ноября 2024, 00:49 |
1084
1
«Нет оправданий». Лунин прокомментировал фиаско от Милана в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал поражение от итальянского «Милана» (1:3) в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Эти последние поражения невозможно объяснить. Мы должны тщательно все проанализировать и быстро отреагировать. Мы должны вернуться на правильный путь. Мы понимаем, что мы – «Реал» Мадрид, мы всегда должны побеждать. Нет оправданий».

После 4 туров Лиги чемпионов в активе «сливочных» лишь 6 заработанных очков.

Андрей Лунин в матче против «Милана» хоть и пропустил трижды, но совершил 6 сейвов. WhoScored оценил его игру в 7.1 баллов.

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Милан Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Милан
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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