Бывший полузащитник Арсенала планирует стать тренером
Мохамед Эль-Ненни получил лицензию категории А
32-летний египетский полузащитник Аль-Джазиры Мохамед Эль-Ненни планирует после завершения игровой карьеры стать тренером. Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, бывший игрок лондонского Арсенала получил тренерскую лицензию категории А.
Эль-Ненни — воспитанник египетского клуба Аль-Мокавлун. В 2013 году он оказался в Европе и начал играть за швейцарский Базель. Из Базеля он перешел в Арсенал за 4 миллиона евро.
Сначала игрок не смог попасть в основной состав команды, и через 2 сезона был отдан в аренду турецкому Бешикташу.
В 2020 году он вернулся к канонирам, где провел 4 года. В 2024 году перешел на правах свободного агента в Аль-Джазиру.
🚨🇪🇬 Former Arsenal midfielder Mohamed Elneny has become a UEFA A Licence coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2024
“I’m very excited for the journey ahead”, Elneny says. pic.twitter.com/Smi7P6fp9B
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