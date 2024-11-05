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05 ноября 2024, 15:41 | Обновлено 05 ноября 2024, 16:27
297
0

Бывший полузащитник Арсенала планирует стать тренером

Мохамед Эль-Ненни получил лицензию категории А

05 ноября 2024, 15:41 | Обновлено 05 ноября 2024, 16:27
297
0
Бывший полузащитник Арсенала планирует стать тренером
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний египетский полузащитник Аль-Джазиры Мохамед Эль-Ненни планирует после завершения игровой карьеры стать тренером. Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, бывший игрок лондонского Арсенала получил тренерскую лицензию категории А.

Эль-Ненни — воспитанник египетского клуба Аль-Мокавлун. В 2013 году он оказался в Европе и начал играть за швейцарский Базель. Из Базеля он перешел в Арсенал за 4 миллиона евро.

Сначала игрок не смог попасть в основной состав команды, и через 2 сезона был отдан в аренду турецкому Бешикташу.

В 2020 году он вернулся к канонирам, где провел 4 года. В 2024 году перешел на правах свободного агента в Аль-Джазиру.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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