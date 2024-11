Бывший полузащитник Арсенала планирует стать тренером

32-летний египетский полузащитник Аль-Джазиры Мохамед Эль-Ненни планирует после завершения игровой карьеры стать тренером. Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, бывший игрок лондонского Арсенала получил тренерскую лицензию категории А.

Эль-Ненни — воспитанник египетского клуба Аль-Мокавлун. В 2013 году он оказался в Европе и начал играть за швейцарский Базель. Из Базеля он перешел в Арсенал за 4 миллиона евро.

Сначала игрок не смог попасть в основной состав команды, и через 2 сезона был отдан в аренду турецкому Бешикташу.

В 2020 году он вернулся к канонирам, где провел 4 года. В 2024 году перешел на правах свободного агента в Аль-Джазиру.

🚨🇪🇬 Former Arsenal midfielder Mohamed Elneny has become a UEFA A Licence coach.



“I’m very excited for the journey ahead”, Elneny says. pic.twitter.com/Smi7P6fp9B