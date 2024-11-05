Первая лига. Металлист 1925 и ЮКСА взяли по три очка. Видео и обзор матчей

4 ноября состоялось два поединка в группе Б Первой лиги Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Харьковский «Металлист 1925» оформил уверенную победу над «Металлургом» Запорожье – 2:0. В параллельном матче «ЮКСА» отобрала три очка в клуба «Кремень» за пять минут до конца встречи – 1:0.

В турнирной таблице изменений не произошло. ЮКСА – третья, «Металлист 1925» – четвертый, а «Металлург» и «Кремень» занимают седьмое и девятое место соответственно.

Первая лига. 15-й тур, 4 ноября

«Металлист 1925» – «Металлург» Запорожье – 2:0

Голы: Ари Моура, 70, 83

«Кремень» – ЮКСА – 0:1

Гол: Рибейро, 86