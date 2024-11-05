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  4. Первая лига. Металлист 1925 и ЮКСА взяли по три очка. Видео и обзор матчей
Первая лига
Кремень
04.11.2024 12:30 – FT 0 : 1
ЮКСА
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Украина. Первая лига
05 ноября 2024, 03:58 | Обновлено 05 ноября 2024, 04:04
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0

Первая лига. Металлист 1925 и ЮКСА взяли по три очка. Видео и обзор матчей

Смотрите видеообзоры матчей 15-го тура Первой лиги Украины

05 ноября 2024, 03:58 | Обновлено 05 ноября 2024, 04:04
41
0
Первая лига. Металлист 1925 и ЮКСА взяли по три очка. Видео и обзор матчей
ФК Металлист 1925

4 ноября состоялось два поединка в группе Б Первой лиги Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Харьковский «Металлист 1925» оформил уверенную победу над «Металлургом» Запорожье – 2:0. В параллельном матче «ЮКСА» отобрала три очка в клуба «Кремень» за пять минут до конца встречи – 1:0.

В турнирной таблице изменений не произошло. ЮКСА – третья, «Металлист 1925» – четвертый, а «Металлург» и «Кремень» занимают седьмое и девятое место соответственно.

Первая лига. 15-й тур, 4 ноября

«Металлист 1925»«Металлург» Запорожье 2:0

Голы: Ари Моура, 70, 83

«Кремень» – ЮКСА 0:1

Гол: Рибейро, 86

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Вава (ЮКСА).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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