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Первая лига
Кремень
04.11.2024 12:30 – FT 0 : 1
ЮКСА
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Украина. Первая лига
04 ноября 2024, 16:12 |
120
0

Забивают только бразильцы. Победа Металлиста 1925, успех ЮКСА

Три гола за два матча – все от бразильцев

04 ноября 2024, 16:12 |
120
0
Забивают только бразильцы. Победа Металлиста 1925, успех ЮКСА
ФК Металлист 1925

4 ноября состоялись два матча Первой лиги в группе Б. Победу со счетом 2:0 одержал «Металлист 1925», который обыграл запорожский «Металлург» со счетом 2:0.

Оба мяча забил бразилец Ари Моура. Харьковская команда с 23 очками идет на четвертой позиции.

24 пункта набрала команда ЮКСА, которая обыграла «Кремень» благодаря голу бразильца Рибейро и идет в топ-3.

Первая лига. 15-й тур

Металлист 1925 – Металлург Запорожье 2:0
Голы: Ари Моура, 70, 83

Кремень – ЮКСА 0:1
Гол: Рибейро, 86

Турнирная таблица

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Первая лига Украины Металлист 1925 ЮКСА Тарасовка Металлург Запорожье Кремень Кременчуг
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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