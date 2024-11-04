Забивают только бразильцы. Победа Металлиста 1925, успех ЮКСА

4 ноября состоялись два матча Первой лиги в группе Б. Победу со счетом 2:0 одержал «Металлист 1925», который обыграл запорожский «Металлург» со счетом 2:0.

Оба мяча забил бразилец Ари Моура. Харьковская команда с 23 очками идет на четвертой позиции.

24 пункта набрала команда ЮКСА, которая обыграла «Кремень» благодаря голу бразильца Рибейро и идет в топ-3.

Первая лига. 15-й тур

Металлист 1925 – Металлург Запорожье 2:0

Голы: Ари Моура, 70, 83

Кремень – ЮКСА 0:1

Гол: Рибейро, 86

Турнирная таблица