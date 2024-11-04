Украина. Первая лига04 ноября 2024, 16:12 |
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Забивают только бразильцы. Победа Металлиста 1925, успех ЮКСА
Три гола за два матча – все от бразильцев
04 ноября 2024, 16:12 |
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4 ноября состоялись два матча Первой лиги в группе Б. Победу со счетом 2:0 одержал «Металлист 1925», который обыграл запорожский «Металлург» со счетом 2:0.
Оба мяча забил бразилец Ари Моура. Харьковская команда с 23 очками идет на четвертой позиции.
24 пункта набрала команда ЮКСА, которая обыграла «Кремень» благодаря голу бразильца Рибейро и идет в топ-3.
Первая лига. 15-й тур
Металлист 1925 – Металлург Запорожье 2:0
Голы: Ари Моура, 70, 83
Кремень – ЮКСА 0:1
Гол: Рибейро, 86
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