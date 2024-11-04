В четверг, 7 ноября, состоится матч 4-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Юнион Сен-Жилуаз» и «Ромой».

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Матч пройдет на стадионе «Стад Жозеф Марьен», который находится в Брюсселе (Бельгия).

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Юнион – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция