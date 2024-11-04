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Лига Европы
Юнион Сент-Жилуаз
07.11.2024 19:45 - : -
Рома
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Лига Европы
04 ноября 2024, 21:40 |
44
0

Юнион – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 7 ноября в 19:45 по Киеву

04 ноября 2024, 21:40 |
44
0
Юнион – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 7 ноября, состоится матч 4-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Юнион Сен-Жилуаз» и «Ромой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Стад Жозеф Марьен», который находится в Брюсселе (Бельгия).

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Юнион – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Юнион – Рома
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Трансляция матчу В эфире

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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