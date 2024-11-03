«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака

Легендарный украинский экс-воротарь полтавской «Ворсклы», донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал новость о том, что его жена Юлия Пятова подала документы на развод:

«Да, это правда! Мы с Юлией разводимся. Мы всегда искренне делились нашим счастьем. Считаю нужным быть честными и в трудные моменты. Тем более уже видел многочисленные комментарии фантазийного характера по этому поводу.

Первое, что хочу сказать. Я бесконечно благодарен Юлии за эти годы вместе. Мы влюбились друг в друга еще до футбольных успехов. Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за состояние. Абсолютно все достижения Пятова – это достигли МЫ, а не я. Потому что без поддержки Юли, без ее веры в меня, без ее любви и терпения не было бы ничего.

Наша прекрасная семья, о которой даже не мог мечтать – это все моя жена. Юлия подарила мне радость отцовства, гордость за своих детей, безусловную любовь и счастье, которое только может чувствовать любящий отец. Я буду благодарить за это всегда.

Но... Все мы люди, со своими грехами и ошибками. Причиной нашего развода стали мои ошибки, которые уже невозможно исправить. Юлия давала мне много шансов, прощала и делала все, чтобы сохранить семью – самое дорогое, что у нас было. Мне не удалось оправдать надежд... Брак должен дарить радость, а не становиться полем для разочарований. Поэтому это ее решение абсолютно логично.

Мы создали прекрасную семью, я не смог ее уберечь. Нужно время, чтобы пережить этот период достойно. Сейчас главное – это наши дети, которым так же трудно, как и нам. Одно не изменится никогда – я буду любить и поддерживать мою семью, сколько буду жить на этом свете.

Надо собраться с мыслями и набраться сил, чтобы рассказать больше о причине нашего расставания, причину во мне. Расскажу, чтобы вы не делали тех же ошибок. Но позже...»

Напомним, Андрея и Юлия Пятовы были женаты 19 лет. У них есть 4 ребенка: 3 девочки (Даша, Милана и Майя) и 1 мальчик (Лев).