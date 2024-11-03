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  4. «Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 17:36 |
3978
9

«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака

Легендарный украинский экс-вратарь считает, что в распаде семьи виноват он

03 ноября 2024, 17:36 |
3978
9
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
Instagram. Андрей и Юлия Пятовы

Легендарный украинский экс-воротарь полтавской «Ворсклы», донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал новость о том, что его жена Юлия Пятова подала документы на развод:

«Да, это правда! Мы с Юлией разводимся. Мы всегда искренне делились нашим счастьем. Считаю нужным быть честными и в трудные моменты. Тем более уже видел многочисленные комментарии фантазийного характера по этому поводу.

Первое, что хочу сказать. Я бесконечно благодарен Юлии за эти годы вместе. Мы влюбились друг в друга еще до футбольных успехов. Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за состояние. Абсолютно все достижения Пятова – это достигли МЫ, а не я. Потому что без поддержки Юли, без ее веры в меня, без ее любви и терпения не было бы ничего.

Наша прекрасная семья, о которой даже не мог мечтать – это все моя жена. Юлия подарила мне радость отцовства, гордость за своих детей, безусловную любовь и счастье, которое только может чувствовать любящий отец. Я буду благодарить за это всегда.

Но... Все мы люди, со своими грехами и ошибками. Причиной нашего развода стали мои ошибки, которые уже невозможно исправить. Юлия давала мне много шансов, прощала и делала все, чтобы сохранить семью – самое дорогое, что у нас было. Мне не удалось оправдать надежд... Брак должен дарить радость, а не становиться полем для разочарований. Поэтому это ее решение абсолютно логично.

Мы создали прекрасную семью, я не смог ее уберечь. Нужно время, чтобы пережить этот период достойно. Сейчас главное – это наши дети, которым так же трудно, как и нам. Одно не изменится никогда – я буду любить и поддерживать мою семью, сколько буду жить на этом свете.

Надо собраться с мыслями и набраться сил, чтобы рассказать больше о причине нашего расставания, причину во мне. Расскажу, чтобы вы не делали тех же ошибок. Но позже...»

Напомним, Андрея и Юлия Пятовы были женаты 19 лет. У них есть 4 ребенка: 3 девочки (Даша, Милана и Майя) и 1 мальчик (Лев).

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Андрей Пятов чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Юлия Пятова Украинская Премьер-лига lifestyle развод
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 9
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valerafan1
Хочеться сказати Андрію що за своє щастя потрібно боротися. Всі ми робимо помилки, всі ми робимо багато помилок, але не потрібно робити головної помилки. Андрій, мені здається, вже все усвідомив, але він думає що вже все пізно виправити. Андрію, ніколи не пізно. Вам є що втрачати. БОРІТЬСЯ.
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+3
Yass
Значить, забив гол в чужі ворота. І не один
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+2
Перець
Дрочило треба тримати  в штанах,  після того як женився 
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+1
Gargantua81
ну сбсн все и сказал, и так понятно
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+1
romario1501
Пятов: І красиво все у нас красиво, жінка йде направо, я йду наліво)))
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0
ТвояМамка
На сторону пошёл чи шо?
Ответить
0
Demid Romanchik
Справи сімейні.....Буває.
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0
stop2018
Молодець. Сміливо взяв вину на себе. Хороші слова про сімю. Мужик!!!!
Ответить
-1
MaximusOne
Там в Шахтарі наче якась епідемія, все почалось з Фонсеки (який кинув дружину), потім Зубков, тепер Пятов...
Ответить
-2
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