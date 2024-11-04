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  4. Новым тренером Довбика может стать легенда. Он уже работал с украинцами
Италия
04 ноября 2024, 11:14 |
1075
0

Новым тренером Довбика может стать легенда. Он уже работал с украинцами

Фрэнк Лэмпард является претендентом на должность тренера «Ромы»

04 ноября 2024, 11:14 |
1075
0
Новым тренером Довбика может стать легенда. Он уже работал с украинцами
Getty Images/Global Images Ukraine

Римская «Рома» в ближайшее время может уволить хорватского главного тренера Ивана Юрича, сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, сейчас «волки» рассматривают две кандидатуру на замену хорвату: легендарного английского экс-футболиста Фрэнка Лэмпарда и португальского коуча Паулу Соузу. Последний в данный момент возглавляет дубайский «Шабаб Аль-Ахли».

В составе «Ромы» играет украинский нападающий Артем Довбик. Фрэнк Лэмпард, кстати, в своей тренерской карьере уже пересекался с украинцами – в «Эвертоне» он работал с Виталием Миколенко.

«Рома» после 11 туров идет на 11-м месте в турнирной таблице Серии А с 13 очками.

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Фрэнк Лэмпард Рома Рим Артем Довбик Иван Юрич отставка Серия A чемпионат Италии по футболу назначение тренера Паулу Соуза
Дмитро Вербинський Источник: La Gazzetta dello Sport
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