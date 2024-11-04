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Эмполи
04.11.2024 19:30 – FT 1 : 0
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Италия
04 ноября 2024, 23:19 | Обновлено 04 ноября 2024, 23:34
184
0

Дебют Балотелли, неудача Фабрегаса. Дженоа без Малиновского обыграл Парму

Команда Комо уступила Эмполи, потерпев очередное поражение

04 ноября 2024, 23:19 | Обновлено 04 ноября 2024, 23:34
184
0
Дебют Балотелли, неудача Фабрегаса. Дженоа без Малиновского обыграл Парму
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Вечером 4 ноября состоялись матчи 11-го тура Серии A.

«Дженоа» на выезде обыграл «Парму» со счетом 1:0. У клуба из Генуи гол на 80-й минуте забил Андреа Пинамонти.

Украинский хавбек Руслан Малиновский продолжает залечивать травму.

У «Дженоа» дебютировал знаменитый форвард Марио Балотелли. Он вышел на замену на 86-й минуте, а в компенсированное время матча получил горчичник.

«Эмполи» дома переиграл «Комо» (1:0). Гол на 47-й минуте забил Пьетро Пеллегри. У команды Сеска Фабрагаса безвыигрышная серия составляет 5 матчей.

Серия А. 11-й тур, 4 ноября

Парма – Дженоа – 0:1

Гол: Пинамонти, 80

Эмполи – Комо – 1:0

Гол: Пеллегри, 47

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Пьетро Пеллегри (Эмполи).
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чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Марио Балотелли Сеск Фабрегас дебют Дженоа Парма Эмполи Комо видео голов и обзор Андреа Пинамонти Пьетро Пеллегри
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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