Дебют Балотелли, неудача Фабрегаса. Дженоа без Малиновского обыграл Парму

Вечером 4 ноября состоялись матчи 11-го тура Серии A.

«Дженоа» на выезде обыграл «Парму» со счетом 1:0. У клуба из Генуи гол на 80-й минуте забил Андреа Пинамонти.

Украинский хавбек Руслан Малиновский продолжает залечивать травму.

У «Дженоа» дебютировал знаменитый форвард Марио Балотелли. Он вышел на замену на 86-й минуте, а в компенсированное время матча получил горчичник.

«Эмполи» дома переиграл «Комо» (1:0). Гол на 47-й минуте забил Пьетро Пеллегри. У команды Сеска Фабрагаса безвыигрышная серия составляет 5 матчей.

Серия А. 11-й тур, 4 ноября

Парма – Дженоа – 0:1

Гол: Пинамонти, 80

Эмполи – Комо – 1:0

Гол: Пеллегри, 47