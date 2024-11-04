Дебют Балотелли, неудача Фабрегаса. Дженоа без Малиновского обыграл Парму
Команда Комо уступила Эмполи, потерпев очередное поражение
Вечером 4 ноября состоялись матчи 11-го тура Серии A.
«Дженоа» на выезде обыграл «Парму» со счетом 1:0. У клуба из Генуи гол на 80-й минуте забил Андреа Пинамонти.
Украинский хавбек Руслан Малиновский продолжает залечивать травму.
У «Дженоа» дебютировал знаменитый форвард Марио Балотелли. Он вышел на замену на 86-й минуте, а в компенсированное время матча получил горчичник.
«Эмполи» дома переиграл «Комо» (1:0). Гол на 47-й минуте забил Пьетро Пеллегри. У команды Сеска Фабрагаса безвыигрышная серия составляет 5 матчей.
Серия А. 11-й тур, 4 ноября
Парма – Дженоа – 0:1
Гол: Пинамонти, 80
Эмполи – Комо – 1:0
Гол: Пеллегри, 47
События матча
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