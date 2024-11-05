4 ноября состоялся матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Парма» и «Дженоа». Гости вырвали победу со счетом 1:0.

«Дженоа» забила дважды – гол Экатора отменили из-за офсайда; а вот мяч, забитый Пинамонти на 79-й минуте, оказался победным.

Матч этих команд привлек внимание еще и через возвращение Марио Балотелли – скандальный футболист вернулся в Италию спустя 4 года и вышел на замену на 86-й минуте. Игрок не успел отметиться результативными действиями за столь короткое время, однако желтую карточку получил.

Чемпионат Италии, 11-й тур. 4 ноября

Парма – Дженоа – 0:1

Гол: Пинамонти, 79

Видеообзор матча:

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