Парма – Дженоа – 0:1. Возвращение Балотелли. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 11-го тура итальянской Серии А
4 ноября состоялся матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Парма» и «Дженоа». Гости вырвали победу со счетом 1:0.
«Дженоа» забила дважды – гол Экатора отменили из-за офсайда; а вот мяч, забитый Пинамонти на 79-й минуте, оказался победным.
Матч этих команд привлек внимание еще и через возвращение Марио Балотелли – скандальный футболист вернулся в Италию спустя 4 года и вышел на замену на 86-й минуте. Игрок не успел отметиться результативными действиями за столь короткое время, однако желтую карточку получил.
Чемпионат Италии, 11-й тур. 4 ноября
Парма – Дженоа – 0:1
Гол: Пинамонти, 79
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