Лига чемпионов04 ноября 2024, 22:01 | Обновлено 04 ноября 2024, 22:49
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ВИДЕО. Шахтер начал путь в Германию на матч Лиги чемпионов
6 ноября в Гельзенкирхене пройдет поединок 4-го тура ЛЧ против Янг Бойз
04 ноября 2024, 22:01 | Обновлено 04 ноября 2024, 22:49
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6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов.
В поединке на стадионе АуфШальке встретятся команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Футболисты Шахтера начали путь в Германию на место поединка.
ВИДЕО. Шахтер начал путь в Германию на матч Лиги чемпионов
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