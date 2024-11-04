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Лига чемпионов
04 ноября 2024, 22:01 | Обновлено 04 ноября 2024, 22:49
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0

ВИДЕО. Шахтер начал путь в Германию на матч Лиги чемпионов

6 ноября в Гельзенкирхене пройдет поединок 4-го тура ЛЧ против Янг Бойз

04 ноября 2024, 22:01 | Обновлено 04 ноября 2024, 22:49
80
0
ВИДЕО. Шахтер начал путь в Германию на матч Лиги чемпионов
ФК Шахтер

6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов.

В поединке на стадионе АуфШальке встретятся команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футболисты Шахтера начали путь в Германию на место поединка.

ВИДЕО. Шахтер начал путь в Германию на матч Лиги чемпионов

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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